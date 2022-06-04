В Харькове возобновили начисление оплаты за коммуналку

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства города Харькова с 1 июня возобновили начисление платы за услуги.

Горожане были освобождены от оплаты коммунальных услуг, в то время как коммунальщики выполняли свою работу, но предприятия не имеют финансовой возможности продолжать работу в таком режиме.

Об этом идет речь в сообщении Харьковского городского совета.

"В результате массированных обстрелов многие объекты критической инфраструктуры были уничтожены или получили серьезные повреждения. Чтобы предприятия могли быстро восстановить их и качественно подготовить Харьков к новому отопительному сезону, было принято решение возобновить оплату услуг ЖКХ", – сказано в заявлении.

Все начисления за коммунальные услуги с 24 февраля по 1 июня будут списаны, коммунальные предприятия произведут перерасчет, но уже в июле харьковчане получат квитанцию с начислением за прошлый месяц.

Если у людей была задолженность по оплате до 24 февраля, она также будет внесена в платежку. Тем харьковчанам, которые оплачивали услуги во время войны, производить перерасчет и внесенные суммы будут учтены как оплата с 1 июня.

Тарифы на коммунальные услуги остаются неизменными, отметил горсовет Харькова.

Напомним, Кабмин запретил начисление, взыскание штрафов в случае несвоевременной или неполной оплаты жилищно-коммунальных услуг в условиях военного положения.

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