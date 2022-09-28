В Харькове возобновят теплоснабжение: правительство выделило 70 млн грн

В Харькове отстроят ТЭЦ-3, поврежденную в результате вражеских обстрелов.
Кабинет Министров Украины выделил из резервного фонда государственного бюджета 70 млн грн на восстановление поврежденной в результате вражеских обстрелов ТЭЦ-3 коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети".
Об этом сообщает Министерство развития громад и территорий.
Соответствующее распоряжение правительство приняло на заседании 27 сентября.
"Такое решение позволит возобновить теплоснабжение для горожан и обеспечить своевременное начало и постоянное прохождение будущего отопительного периода", — отметил министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев.
В результате артиллерийских и ракетных обстрелов ТЭЦ-3 получила значительные повреждения. В частности, разрушены здание котлотурбинного цеха и энергетическое оборудование, повреждены паровые котлы, выведено из строя электрическое оборудование трансформаторной подстанции.
Для восстановления объекта уже разработан план ремонтно-восстановительных работ.
Напомним, эксперт назвал основную проблему нынешнего отопительного сезона.
Читайте также:
- Как начнется отопительный сезон 2022: когда включат тепло на Киевщине, где в Украине его не будет
- Подготовка к сложной зиме: Кличко попросил у Германии генераторы и мобильные пункты обогрева
- Марцинкив советует франковцам запастись на зиму электрообогревателями и позаботиться о доме в селе