В Харькове возобновят теплоснабжение: правительство выделило 70 млн грн

В Харькове отстроят ТЭЦ-3, поврежденную в результате вражеских обстрелов.

Кабинет Министров Украины выделил из резервного фонда государственного бюджета 70 млн грн на восстановление поврежденной в результате вражеских обстрелов ТЭЦ-3 коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети".

Об этом сообщает Министерство развития громад и территорий.

Соответствующее распоряжение правительство приняло на заседании 27 сентября.

"Такое решение позволит возобновить теплоснабжение для горожан и обеспечить своевременное начало и постоянное прохождение будущего отопительного периода", — отметил министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев.

В результате артиллерийских и ракетных обстрелов ТЭЦ-3 получила значительные повреждения. В частности, разрушены здание котлотурбинного цеха и энергетическое оборудование, повреждены паровые котлы, выведено из строя электрическое оборудование трансформаторной подстанции.

Для восстановления объекта уже разработан план ремонтно-восстановительных работ.

Напомним, эксперт назвал основную проблему нынешнего отопительного сезона.

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