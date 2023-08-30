В интересах Украины: в Еврокомиссии готовы предоставить предложения по использованию активов России

Еврокомиссия готова предоставить подробное предложение с учетом обсуждений с государствами-членами.

Еврокомиссия готова предоставить свои предложения, как использовать замороженные российские активы в интересах Украины.

Об этом сообщил журналистам во вторник спикер Еврокомиссии Кристиан Виганд, сообщает Укринформ.

"Мы готовы предоставить юридическое предложение с учетом нынешних обсуждений этого вопроса", – сказал он.

Виганд отметил, что лидеры государств и правительств ЕС обсуждали эту тему на последнем заседании Европейского Совета в конце июня.

"Мы работаем с испанским председательством над поэтапным подходом и поддерживаем эти дискуссии. Мы также направили соответствующий документ испанскому председательству в конце июля", – сказал он.

По его словам, в настоящее время Еврокомиссия готова предоставить "подробное предложение с учетом обсуждений с государствами-членами". Также ведется интенсивная работа с партнерами по G7.

"Для нас очень важно координировать это на международном уровне", – добавил спикер.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз заблокировал активы Центрального банка РФ более чем на 200 миллиардов евро.

Кроме того, мы ранее информировали, что Еврокомиссия ищет возможность направить замороженные российские активы на восстановление Украины.

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