В «Интерпайпе» раскритиковали решение НКРЭКУ по повышению тарифа на передачу электроэнергии

В компании расценивают повышение тарифов как очередную попытку переложить проблемы энергетической отрасли на потребителей.

Промышленная компания «Интерпайп», являющаяся одним из крупнейших потребителей электроэнергии в Украине, заявила, что решение Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг повысить с 1 января 2025 года тариф НЭК «Укрэнерго» на передачу электроэнергии на 29,8%. приведет к увеличению себестоимости их продукции, снижению загрузки мощностей и уменьшению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

"Мы расцениваем новое, 30% повышение тарифа на передачу электроэнергии как очередную попытку переложить проблемы энергетической отрасли на ее потребителей", — заявили в пресс-службе компании.

В «Интерпайпе» отмечают, что повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к снижению конкурентоспособности их продукции на экспортных рынках.

Напомним, крупнейший металлургический комбинат в Украине «АрселорМиттал Кривой Рог» приостановил работу из -за увеличения тарифов на электроэнергию.

Ранее НКРЭКУ увеличила с 1 января 2025 года тариф на передачу электрической энергии почти на 30% — до 686,23 грн/МВт·ч.