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В Италии нашли роскошную виллу Валентины Матвиенко, которая подписала указ о начале войны в Украине — журналистка

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В Италии нашли роскошную виллу Валентины Матвиенко, которая подписала указ о начале войны в Украине — журналистка

Фото: Мария Певчих

Вилла Матвиенко зарегистрирована на итальянскую компанию.

В Италии в городе Пезаро СМИ найдена роскошную виллу председателя Совета федерации федерального собрания РФ Нины Матвиенко. По данным журналистки, именно Матвиенко подписала указ о начале войны против Украины.

Об этом сообщила российская журналистка-расследовательница "Фонда борьбы с коррупцией" и соратница российского оппозиционера Алексея Навального Мария Певчих.

"Эта огромная приморская недвижимость в городе Пезаро – вилла семьи Матвиенко. Валентина Матвиенко – глава Совета федерации (верхняя палата российского парламента). Под указами о начале войны с Украиной стоит подпись Валентины", — написала журналистка.

Мария Певчих отметила, что роскошная вилла Матвиенко зарегистрирована на итальянскую компанию.

Фото: Мария Певчих / ©
Фото: Мария Певчих

"Какая красота, правда? 26 га земли, 650 метров береговой линии, дом 774м2. Где российский чиновник может взять на это деньги? Вот главный секрет путинской России: если ты любишь Путина, деньги потекут к тебе, как вода", — подчеркнула Мария. Певчих.

Журналистка также показала документ, в котором фигурирует имя сына Матвиенко.

Фото: Мария Певчих / ©
Фото: Мария Певчих

Матвиенко очень хочет, чтобы никто не знал, что это ее итальянская собственность, но она также хочет, чтобы ее отремонтировали. Прямо у ворот виллы мы нашли имя заказчика: это Сергей Матвиенко, ее сын. Неудивительно, что он тоже разбогател на ограблении россиян", — добавила Мария Певчих.

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