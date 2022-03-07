В Италии нашли роскошную виллу Валентины Матвиенко, которая подписала указ о начале войны в Украине — журналистка

Вилла Матвиенко зарегистрирована на итальянскую компанию.
В Италии в городе Пезаро СМИ найдена роскошную виллу председателя Совета федерации федерального собрания РФ Нины Матвиенко. По данным журналистки, именно Матвиенко подписала указ о начале войны против Украины.
Об этом сообщила российская журналистка-расследовательница "Фонда борьбы с коррупцией" и соратница российского оппозиционера Алексея Навального Мария Певчих.
"Эта огромная приморская недвижимость в городе Пезаро – вилла семьи Матвиенко. Валентина Матвиенко – глава Совета федерации (верхняя палата российского парламента). Под указами о начале войны с Украиной стоит подпись Валентины", — написала журналистка.
Мария Певчих отметила, что роскошная вилла Матвиенко зарегистрирована на итальянскую компанию.
"Какая красота, правда? 26 га земли, 650 метров береговой линии, дом 774м2. Где российский чиновник может взять на это деньги? Вот главный секрет путинской России: если ты любишь Путина, деньги потекут к тебе, как вода", — подчеркнула Мария. Певчих.
And, of course, our investigation (with English and Italian subtitles). Enjoy https://t.co/PRJyujNNUx– Maria Pevchikh (@pevchikh) March 7, 2022
Журналистка также показала документ, в котором фигурирует имя сына Матвиенко.
Матвиенко очень хочет, чтобы никто не знал, что это ее итальянская собственность, но она также хочет, чтобы ее отремонтировали. Прямо у ворот виллы мы нашли имя заказчика: это Сергей Матвиенко, ее сын. Неудивительно, что он тоже разбогател на ограблении россиян", — добавила Мария Певчих.
Это большое место в городе Пассаро () является villa of Matvienko family. Valentina Matvienko является главой федерального комитета (вверх дом России). Valentina's signature stands under the decrees to start the war with Ukraine. pic.twitter.com/mMoKKauAzh– Maria Pevchikh (@pevchikh) March 7, 2022
Читайте также: