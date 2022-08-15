В Ивано-Франковской области арестованы активы российских компаний более чем на 200 млн гривен

В Ивано-Франковской области арестованы и переданы в АРМА активы российских компаний более чем на 200 млн гривен.
Предприятия специализируются на производстве картонной и бумажной продукции промышленности.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Конечным бенефициаром 100% уставного капитала в одной из них является российское правительство, в другом ему принадлежит 75%, а остальное – Украине.
Установлено, что РФ владеет предприятиями через цепочку связанных между собой учреждений – два российских банка и одно ООО.
Арест наложен на следующие российские активы:
▪️ корпоративные права на 14,8 млн грн
▪️ целостный имущественный производственный комплекс стоимостью почти 190 млн грн
Активы переданы в управление АРМА. Досудебное расследование продолжается по трем статьям УКУ.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что все активы России, разбросанные разными юрисдикциями, нужно найти, арестовать или заморозить, а затем конфисковать.
Читайте также: