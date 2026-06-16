В июле части пенсионеров повысят выплаты: кто будет получать 16 500 грн

Деньги. / © Национальный банк Украины

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В июле 2026-го часть украинцев сможет получать значительно более высокие пенсионные выплаты. Для отдельной категории граждан государство гарантирует минимальную пенсию на уровне 16500 грн. Это в несколько раз превышает общий минимум — 2 595 грн.

.Кто имеет право на такие выплаты и как их оформить, сообщили Новости.LIVE.

Для некоторых граждан Пенсионный фонд предусмотрены повышенные выплаты, начисления которых регулируют нормы закона 1584-IX. На высшую ежемесячную государственную поддержку могут претендовать некоторые украинцы из числа участников ликвидации последствий крушения на Чернобыльской АЭС, которым из-за аварии установлена инвалидность. В частности, получить 16500 грн с учетом всех доплат и повышений имеют право лица с инвалидностью второй группы.

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Законодательство предусматривает установление минимального размера пенсии в процентах в зависимости от уровня средней заработной платы в стране, по которой уплатили страховые взносы за предыдущий год. В 2026-м показатель составляет 20 653 грн — он базовый для соответствующих расчетов. В зависимости от группы инвалидности гражданам предоставляют следующие доли от зарплаты:

для первой группы — 100%

для второй группы — 80%

для третьей группы — 60%

Согласно закону также в минимальные гарантированные суммы для таких граждан входят:

надбавки;

повышение;

дополнительные пенсии;

целевая денежная помощь;

сумма индексации и другие доплаты;

компенсации к пенсиям, кроме выплат за особые заслуги перед родиной.

В Пенсионном фонде пояснили, что в 2026 году действует особый порядок исчисления таких пенсий. В частности, если лицо будет иметь право на расчет выплаты с пятикратного размера минимальной заработанной платы, то применят коэффициент 2,09334, — это повлияет на конечный размер выплат.

Кому предоставляют вторую группу инвалидности

Нормы законодательства предусматривают, что вторая группа инвалидности (ЧАЭС) может быть установлена исключительно специализированной радиологической МСЭК для лиц, у которых умеренное расстройство состояния здоровья и ограничено в быту. Установить вторую группу инвалидности могут при наличии стойкой, выраженной тяжести ограничивающих функциональных нарушений в организме:

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способность к передвижению, используются вспомогательные средства;

выполнение некоторых видов трудовой деятельности;

ориентацию во времени и пространстве только с помощью других граждан.

На основе справки МСЭК с причинной связью ЧАЭС можно оформить право на гарантированную повышенную минимальную пенсию и льготы. Для назначения таких выплат нужно обратиться в ПФУ, подав заявление и пакет документов, подтверждающих личность, стаж, доход и соответствующий статус.

Пенсии в Украине — последние новости

С 1 июля размер пенсии будет автоматически перечислен для граждан, возраст которых достиг 70, 75 или 80 лет. Впрочем, законодательство предусматривает ограничения для пенсионеров с более высокими выплатами. Пенсии не возрастут для тех, у кого общая пенсия превышает 10340,35 грн.

Предприниматели могут потерять часть стажа для будущей пенсии, если они не платили единый социальный взнос за определенные месяцы или перечисляли меньше требуемого минимального размера. Некоторые бизнесмены узнают об отсутствии страхового стажа за отдельные периоды уже во время оформления пенсии.

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