В Израиле заблокировали банковские счета партнера российского олигарха Абрамовича

Гендиректор компании, управляющей активами Романа Абрамовича, не смог воспользоваться средствами из-за санкций Великобритании.
Израильский банк Hapoalim заблокировал счета и аннулировал банковскую карту Давида Давидовича – генерального директора компании Millhouse, управляющей активами российского олигарха Романа Абрамовича, приближенного к президенту РФ Владимиру Путину.
Об этом сообщает издание YNet со ссылкой на заявление Давыдовича.
По словам делового партнера российского олигарха, он попытался снять деньги с израильского счета, находясь в Латвии. Однако банкомат "проглотил" его банковскую карту, которая оказалась аннулированной.
В отделении банка Давидовичу сообщили, что его счет был заблокирован из-за санкций, наложенных на него правительством Великобритании.
Гражданин Израиля Давид Давидович пытается оспорить такое решение через Окружной суд Тель-Авива.
В банке Hapoalim сообщили, что работают в соответствии с режимом международных санкций и не могут комментировать этот случай из соображений банковской тайны.
ЕС и Британия ввели против Романа Абрамовича санкции на фоне ограничения финансовой свободы приближенных к президенту РФ Владимиру Путину российских олигархов.
Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал евреев "самыми ожесточенными антисемитами", чем изрядно возмутил МИД Израиля.
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