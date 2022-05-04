В Израиле заблокировали банковские счета партнера российского олигарха Абрамовича

Гендиректор компании, управляющей активами Романа Абрамовича, не смог воспользоваться средствами из-за санкций Великобритании.

Израильский банк Hapoalim заблокировал счета и аннулировал банковскую карту Давида Давидовича – генерального директора компании Millhouse, управляющей активами российского олигарха Романа Абрамовича, приближенного к президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом сообщает издание YNet со ссылкой на заявление Давыдовича.

По словам делового партнера российского олигарха, он попытался снять деньги с израильского счета, находясь в Латвии. Однако банкомат "проглотил" его банковскую карту, которая оказалась аннулированной.

В отделении банка Давидовичу сообщили, что его счет был заблокирован из-за санкций, наложенных на него правительством Великобритании.

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Гражданин Израиля Давид Давидович пытается оспорить такое решение через Окружной суд Тель-Авива.

В банке Hapoalim сообщили, что работают в соответствии с режимом международных санкций и не могут комментировать этот случай из соображений банковской тайны.

ЕС и Британия ввели против Романа Абрамовича санкции на фоне ограничения финансовой свободы приближенных к президенту РФ Владимиру Путину российских олигархов.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал евреев "самыми ожесточенными антисемитами", чем изрядно возмутил МИД Израиля.

Израиль отошел от нейтралитета после высказывания Лаврова

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