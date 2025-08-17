В Кабмине обновили экономический прогноз: к чему готовиться украинцам

Правительство назвал ожидаемые темпы роста цен / © pixabay.com

Темпы роста цен в Украине будут постепенно замедляться. Однако в 2026 году инфляция будет оставаться на достаточно высоком уровне.

Соответствующий прогноз обнародовал Кабинет министров Украины в постановлении №946.

Прогноз построен по двум сценариям — оптимистичным и пессимистическим, в зависимости от развития ситуации безопасности в стране.

Оптимистический сценарий (при улучшении ситуации с 2026 года) предусматривает следующую годовую инфляцию (с декабря до декабря):

в 2026 году — 8,6%

в 2027 году — 5,9%

в 2028 году — 5,3%

Пессимистический сценарий (в случае удлинения широкомасштабной агрессии РФ) прогнозирует более высокие темпы роста цен:

в 2026 году — 9,9%

в 2027 году — 9,4%

в 2028 году — 7,5%

«Таким образом, независимо от сценария, ожидается постепенное замедление инфляции в среднесрочной перспективе, что является положительным сигналом для экономики», — говорится в сообщении ведомства.

В то же время Кабмин предостерегает, что макроэкономическая стабильность будет в значительной степени зависеть от дальнейшего развития ситуации безопасности.

Напомним, по данным Госстата и Национального банка Украины, только в мае 2025 года уровень инфляции достиг 15,9% в годовом измерении — это самый высокий показатель с апреля 2023 года. Основным фактором роста цен стали продукты питания, которые за год подорожали на 22,1%.

Национальный банк оставил учетную ставку на уровне 15,5%, в то же время прогнозируя, что всплеск инфляции в мае станет пиком. До конца года инфляция должна снизиться до 8,7%, а уже в 2026 году стабилизироваться на уровне 5%.