В Кабмине поменяют мебель: сколько планируют потратить на новые кресла для министров

В Кабмине поменяют мебель: сколько планируют потратить на новые кресла для министров

Для заседаний чиновников приобретут восемь мягких стульев, обитых натуральной кожей класса "люкс".

Хозяйственно-финансовый департамент секретариата Кабинета Министров Украины объявил тендер на приобретение новых кресел для зала заседаний.

Согласно информации, опубликованной на сайте электронной системы публичных закупок ProZorro, стартовая цена новой мебели — 116 тысяч гривен.

В общей сложности для министров планируют закупить 8 мягких кресел из дерева, обитых натуральной кожей. Таким образом, одно кресло может стоить 14,5 тысячи гривен.

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Надо заметить, что всего в украинском правительстве работает 22 министра. Кто именно из них будет сидеть на обновках, пока неизвестно.

Аукцион должен пройти 1 декабря этого года.

Напомним, Верховная Рада назначила четырех новых министров. Алексей Резников пересел с кресла министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий в кресло министра обороны, а еще три новых чиновника займут кабинеты в здании правительства впервые.

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