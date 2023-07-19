В Кабмине рассказали, как к зиме хотят усилить энергосистему

По информации Минэнерго, ремонты на энергетических объектах проходят согласно графику.

В Кабинете Министров состоялось совещание о состоянии подготовки предприятий топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду 2023/2024.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Основные темы совещания: восстановление генерирующих мощностей, плановые ремонты и обеспечение инженерной защиты энергообъектов.

"Все структуры, вовлеченные в подготовку к зиме, должны сосредоточить внимание на вопросах восстановления генерирующих мощностей, плановых ремонтов и обеспечения инженерной защиты энергообъектов. По всем направлениям следует двигаться быстро и скоординированно, чтобы максимально восстановить и обезопасить энергосистему перед новым осенне-зимним периодом", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, плановая ремонтная программа на энергетических объектах проходит согласно графику. К следующему отопительному сезону Украина планирует добавить в энергосистему 1,7 ГВт генерирующих мощностей.

Также Шмигаль заслушал информацию о применении рассредоточенной генерации и альтернативных источников энергии.

"Дал соответствующие задачи, чтобы максимально восстановить и обезопасить энергосистему перед новым осенне-зимним периодом", – сказал премьер.

Раньше мы писали, помогут ли новые цены избежать веерных отключений света. Также сообщалось, какова будет цена на газ в новом отопительном сезоне.

Читайте также: