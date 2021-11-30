В Кабмине сообщили, когда и как можно получить тысячу гривен за вакцинацию

В Кабмине сообщили, когда и как можно получить тысячу гривен за вакцинацию

Выделяя по 1000 гривен для полностью вакцинированных украинцев, Кабмин не только стимулирует дальнейшую вакцинацию, но и поддерживает отрасли, наиболее пострадавшие из-за карантинных ограничений.

Об этом в Facebook заявила первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

«Программа направлена, прежде всего, на сферу услуг, креативную экономику, транспортную отрасль. В общей сложности это почти шесть тысяч предприятий. Необходимо учесть и то, что отрасли, в которые будут направляться эти средства, имеют одни из самых больших мультипликаторов и высокую добавленную стоимость», — сообщила министерша.

Реализация программы начнется уже 19 декабря и будет действовать в течение всего следующего года. Каждый, кто уже прошел полный курс вакцинации, сможет использовать 1000 грн для приобретения железнодорожных или авиабилетов на внутренние рейсы. Также доступны абонементы в спортзалы и фитнес-клубы. Программа позволит также приобрести билеты в кинотеатры, театры, музеи или выставочные центры.

Выбрать интересующий вид услуг и использовать начисленную тысячу гривен можно будет через приложение «Дія». Организаторы программы обещают в дальнейшем расширить перечень услуг и количество участвующих в ней компаний.