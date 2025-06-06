В каких числах приходит пенсия и как узнать о ее начислении: что нужно знать украинским пенсионерам

Когда приходит пенсия

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Пенсия для миллионов украинцев является основным источником дохода. Поэтому вопрос о том, в какой день ее начисляют и как проверить выплату, является одним из самых актуальных. Особенно сейчас, когда из-за военного положения и цифровизации социальных услуг многие процессы изменились.

Рассказываем, в какие даты поступает пенсия, как именно ее выплачивают и как можно узнать начисления с помощью онлайн-сервисов или по телефону.

В какие дни выплачивают пенсию в Украине

По действующему законодательству пенсии в Украине выплачиваются ежемесячно в установленный период — с 4 по 25 число. Это предусмотрено Порядком финансирования и выплаты пенсий, утвержденным постановлением Кабмина и регламентированным Пенсионным фондом Украины. Однако конкретная дата поступления денег зависит от того, какой способ доставки выбрал пенсионер через банк или Укрпочту.

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В случае получения пенсии через банковское учреждение дата ее зачисления определяется в соответствии с внутренним графиком выплат конкретного банка. Как правило, переводы поступают в первые дни финансирования — преимущественно с 4 по 10 число каждого месяца.

В случае доставки пенсии через Укрпочту выплата осуществляется согласно утвержденному графику, который формируется индивидуально для каждого района. В случае, если выбрана доставка пенсии на дом, средства предоставляются согласно расписанию обслуживания каждого отдельного доставочного участка.

Если пенсия поступает через банк

Если пенсионер получает выплаты на карточный счет, то денежные средства поступают в течение 4–10 числа месяца. Точная дата зависит от графика обслуживания каждого банка. К примеру, ПриватБанк, Сбербанк, Укргазбанк или другие могут иметь собственные внутренние сроки обработки переводов. Впрочем, как правило, большинство получателей видят пенсию на счету уже в первые дни месяца.

Если пенсию получают через Укрпочту

Для выбравших доставку пенсии домой или в почтовое отделение действует отдельный график, который формируется местными отделениями Укрпочты по согласованию с территориальными управлениями Пенсионного фонда. Доставка производится с 4 до 25 числа, как правило, в конкретно определенные дни, в зависимости от населенного пункта и адреса проживания.

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В случае, если выбрана доставка пенсии на дом, средства предоставляются согласно расписанию обслуживания каждого отдельного доставочного участка.

Если лицо впервые будет получать пенсию, выплата, как правило, производится в течение одного-двух месяцев после принятия решения о его назначении. Точную дату первого начисления определяет Пенсионный фонд и указывает в соответствующем документе о назначении пенсии.

Как проверить, когда и сколько насчитали пенсии

Узнать дату и размер своей пенсии можно несколькими способами — как онлайн, так и по телефону или во время личного обращения.

1. Через портал электронных услуг ПФУ

Самый удобный и быстрый способ — воспользоваться официальным порталом Пенсионного фонда Украины. Для этого необходимо авторизироваться с помощью:

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BankID;

электронной подписи (КЭП);

или через приложение Действие (Действие. Подпись).

После входа пользователь получит доступ к разделу «Моя пенсия», где указано:

дату начисления;

сумму выплаты;

информацию о последней индексации;

пенсионный стаж.

2. Через горячую линию ПФУ

Если нет доступа к интернету или есть вопросы выплат, можно обратиться по номерам:

0 800 503 753 — бесплатно с мобильного и стационарного;

(044) 281-08-70 или (044) 281-08-71 — для жителей Киева и области.

Специалисты колл-центра предоставят информацию о дате последнего зачисления пенсии, сумме и других деталях.

3. В отделении Пенсионного фонда

Также можно обратиться лично в любое отделение Пенсионного фонда по месту регистрации или фактическому проживанию. Для этого нужно иметь при себе:

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паспорт;

идентификационный код

Работники ПФУ могут предоставить разъяснение, а также распечатку информации о пенсии.

Что еще важно знать пенсионерам

С 1 марта 2025 года Пенсионный фонд провел ежегодную индексацию пенсий, которая затронула подавляющее большинство пенсионеров. Повышение зависит от страхового стажа и размера заработной платы в прошлом.

Обновленную сумму можно увидеть в личном кабинете ПФУ или узнать по телефону.

В случае, если пенсионер получает субсидии, социальные пособия или компенсации как внутренне перемещенное лицо (ВПЛ), график их выплат может отличаться. Например:

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помощь для ВПЛ обычно поступает 15 и 28 числа ;

выплаты на детей — преимущественно с 3 по 10 число.