В каких регионах Украины самые большие и наименьшие пенсии 2026 года: рейтинг областей

Средняя пенсия

Средняя пенсия в Украине в 2026 году составляет 6 544 грн. Несмотря на то, что за год выплаты номинально выросли на 13%, реальное благосостояние пожилых людей, по мнению экспертов, корректируется высоким уровнем инфляции, фактически «съедающей» значительную часть этого прироста.

Где в 2026 году самые высокие и низкие средние пенсии в Украине

Уровень пенсий традиционно зависит от средней заработной платы в регионе и специфики промышленности. Разница между столицей и областями с наименьшими выплатами составляет более 3 900 грн.

Топ-5 регионов с самыми высокими пенсиями:

Киев — 8 981 грн (благодаря самым высоким официальным зарплатам). Донецкая область — 8 007 грн. Луганская область — 7 481 грн. Днепропетровская область — 7 269 грн. Киевская область — 6 926 грн.

Высокие показатели Донбасса, Луганщины и Днепропетровщины объясняются большим количеством пенсионеров, которые работали в тяжелых и опасных условиях (шахтеры, металлурги) и получают специальные надбавки. Например, минимальная выплата для горняков в 2026 году составляет 7785 грн.

Регионы с самыми низкими выплатами:

Тернопольская область — 5 062 грн.

Черновицкая область — 5 239 грн.

Закарпатская область — 5 309 грн.

Херсонская область — 5 541 грн.

Структура пенсионных выплат: реальность цифр

Общая статистика скрывает значительное расслоение среди 10,17 млн. украинских пенсионеров:

35% (свыше трети) получают выплаты на уровне 3 250 грн .

20% имеют пенсию около 4 500 грн .

30% получают средние выплаты — до 6 860 грн .

Только 15% получают более 10 000 грн (в среднем — 16 000 грн).

Особую обеспокоенность вызывают 63 тысячи граждан, чьи выплаты не достигают даже прожиточного минимума. В то же время максимальная пенсия в стране ограничена десятью прожиточными минимумами и составляет 25 950 грн.

В этом году зафиксирована нетипичная динамика в западных регионах. Хотя средний прирост по стране составил 13%, в Ровенской области пенсии выросли на 24%, а в Волынской — почти на 20%. Эксперты связывают это не только с индексацией, но и увеличением количества выплат, связанных с социальным статусом.

Чего ждать дальше

Хотя средний размер пенсии в Украине демонстрирует тенденцию роста, реальное финансовое положение большинства пожилых людей остается напряженным. Главный вопрос состоит в том, способны ли эти суммы обеспечить достойное качество жизни, а не просто базовую выживаемость в условиях постоянного роста цен.

С 1 января 2026 года минимальная пенсия для лиц с полным стажем выросла до 2 595 грн. Следующим важным этапом станет мартовская индексация, которая будет базироваться на показателях инфляции и росте средней зарплаты за последние три года.