В каких случаях Пенсионный фонд может лишить выплат пенсионеров

Рассказываем по каким причинам в Украине пенсионеры могут потерять пенсию.

Каждый год после проверки пенсионных выплат, которую совместно проводят Пенсионный фонд, Минфин и Минсоцполитики, часть пенсионеров лишается пенсии. Действующим законодательством, а именно законом об «Обязательном общегосударственном пенсионном страховании». предусмотрено несколько причин, по которым могут лишить пенсий. Именно на них при принятии решений ссылаются территориальные органы Пенсионного фонда или суды.

Статья 49 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" определяет четыре случая, когда прекращается выплата пенсий:

если пенсия была назначена лицу на основании документов, содержащих ложную информацию, например, если есть ошибка в фамилии или если выплаты получали по фальшивым документам,

если пенсионер уехал за границу и до его возвращения в Украину, если иное не предусмотрено международным договором,

в случае смерти пенсионера,

при неполучении лицом пенсионных выплат в течение шести месяцев.

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