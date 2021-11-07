В каких случаях период безработицы будет зачислен к трудовому стажу: детали

В каких случаях период безработицы будет зачислен к трудовому стажу: детали

Требования по стажу, который нужен для выхода на пенсию, меняются почти каждый год. Поэтому даже несколько месяцев безработицы становятся для украинцев важными при оформлении пенсии.

В Пенсионном фонде объяснили, когда время, когда безработные украинцев состояли на учете в Центре занятости, учитывается в страховой стаж.

Об этом информирует NaPensii.

В страховой стаж засчитывается время, когда человек получал:

пособие по безработице (кроме единовременной ее выплаты для организации безработной предпринимательской деятельности);

пособие по частичной безработице;

пособие по частичной безработице на период карантина против COVID-19;

материальную помощь на время профессиональной подготовки, переподготовки или повышении квалификации.

Напомним, что максимальная пенсия в Украине вырастет до 20 тысяч гривен.

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