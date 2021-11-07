В каких случаях период безработицы будет зачислен к трудовому стажу: детали

Требования по стажу, который нужен для выхода на пенсию, меняются почти каждый год. Поэтому даже несколько месяцев безработицы становятся для украинцев важными при оформлении пенсии.
В Пенсионном фонде объяснили, когда время, когда безработные украинцев состояли на учете в Центре занятости, учитывается в страховой стаж.
Об этом информирует NaPensii.
В страховой стаж засчитывается время, когда человек получал:
- пособие по безработице (кроме единовременной ее выплаты для организации безработной предпринимательской деятельности);
- пособие по частичной безработице;
- пособие по частичной безработице на период карантина против COVID-19;
- материальную помощь на время профессиональной подготовки, переподготовки или повышении квалификации.
Напомним, что максимальная пенсия в Украине вырастет до 20 тысяч гривен.
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