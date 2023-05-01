В каких случаях выплаты пенсии могут быть приостановлены: обратите на это внимание

Почему могут перестать платить пенсии
Пенсионный фонд Украины может принимать решение о приостановке выплат пенсий или о полном прекращении выплат пенсионерам.
В Минсоцполитике рассказали, когда могут прекратить выплаты пенсий.
Пенсии перестанут могут перестать платить:
- В случае смерти пенсионера.
- Если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения.
- На все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины.
- Если пенсионер не получал назначенную пенсию в течение 6 месяцев.
- В других, предусмотренных законом случаях.
Если законных оснований для прекращения выплат нет или произошла какая-то ошибка, чтобы восстановить выплаты, иметь возможность снова пользоваться пенсионной карточкой, нужно лично явиться в Пенсионный фонд для подтверждения личности. В течение 10 дней с момента обращения выплаты снова начнут начислять.
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