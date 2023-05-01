В каких случаях выплаты пенсии могут быть приостановлены: обратите на это внимание

Пенсионный фонд Украины может принимать решение о приостановке выплат пенсий или о полном прекращении выплат пенсионерам.

В Минсоцполитике рассказали, когда могут прекратить выплаты пенсий.

Пенсии перестанут могут перестать платить:

В случае смерти пенсионера.

Если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения.

На все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины.

Если пенсионер не получал назначенную пенсию в течение 6 месяцев.

В других, предусмотренных законом случаях.

Если законных оснований для прекращения выплат нет или произошла какая-то ошибка, чтобы восстановить выплаты, иметь возможность снова пользоваться пенсионной карточкой, нужно лично явиться в Пенсионный фонд для подтверждения личности. В течение 10 дней с момента обращения выплаты снова начнут начислять.

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