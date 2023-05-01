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В каких случаях выплаты пенсии могут быть приостановлены: обратите на это внимание

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
642
Время на прочтение
1 мин
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В каких случаях выплаты пенсии могут быть приостановлены: обратите на это внимание

Почему могут перестать платить пенсии

Пенсионный фонд Украины может принимать решение о приостановке выплат пенсий или о полном прекращении выплат пенсионерам.

В Минсоцполитике рассказали, когда могут прекратить выплаты пенсий.

Пенсии перестанут могут перестать платить:

  • В случае смерти пенсионера.
  • Если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения.
  • На все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины.
  • Если пенсионер не получал назначенную пенсию в течение 6 месяцев.
  • В других, предусмотренных законом случаях.

Если законных оснований для прекращения выплат нет или произошла какая-то ошибка, чтобы восстановить выплаты, иметь возможность снова пользоваться пенсионной карточкой, нужно лично явиться в Пенсионный фонд для подтверждения личности. В течение 10 дней с момента обращения выплаты снова начнут начислять.

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Дата публикации
Просмотры
642
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