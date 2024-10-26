В каких случаях жена может получить пенсию мужа: в "Дії" дали четкий ответ

Пенсия по потере кормильца исчисляется на основе выплат умершего: 50% для одного нетрудоспособного члена семьи или 100% для двух и более, распределенных поровну.

Жена может получить пенсию мужчины в случае потери кормильца, если он был основным источником дохода. Однако не всегда такая выплата будет выгоднее собственной.

Об этом говорится в приложении "Действие".

"Если мужчина был основным источником дохода жены, она может претендовать на его пенсию. Выплата назначается, если у женщины нет возможности самостоятельно себя содержать", – отмечается в сообщении.

Кто еще имеет право на пенсию из-за потери кормильца:

другой из супругов или родители, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

дети до 18 лет или старше, если инвалидность установлена до 18 лет;

обучающиеся дети – до завершения обучения, но не дольше чем до 23 лет;

дети-сироты – до 23 лет;

другой из супругов, один из родителей, брат, сестра, дедушка или бабушка кормильца, независимо от возраста и трудоспособности, которые не работают и осуществляют уход за ребенком кормильца до достижения им восьми лет.

Как вычисляют пенсию по потере кормильца

Пенсию по потере кормильца исчисляют на основе выплат умершего.

Распределение такое:

для одного нетрудоспособного члена семьи – 50% от пенсии по возрасту умершего кормильца;

для двух и более нетрудоспособных членов семьи – 100% от пенсии по возрасту, распределяется между ними поровну.

Напомним, правительство утвердило экспериментальный проект, по которому ВПЛ в девяти областях Украины смогут получать субсидию на аренду жилья.

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