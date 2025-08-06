В каких странах украинским беженцам платят больше всего: подробности

Беженцы / © ТСН.ua

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Украинские беженцы, нашедшие убежище в Бельгии, могут рассчитывать на одну из самых высоких финансовых пособий среди всех стран Евросоюза.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Сумма ежемесячной выплаты для взрослого, не состоящего в браке, составляет более 1100 евро. Более того, государство обеспечивает медицинское страхование, жилье и даже дополнительную помощь на бытовые нужды — мебель, одежда и продукты.

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Для сравнения, в Германии украинцы получают 563 евро, что является эквивалентом выплат безработным гражданам. И хотя эта страна традиционно считается одной из самых щедрых, все чаще раздаются призывы урезать помощь. Один из лидеров ХСС Маркус Зедер вообще предлагает ограничить сумму до 441 евро в месяц.

В Польше украинцы больше не получают регулярной помощи — только одноразовую сумму до 70 евро. Венгрия, которая считает некоторые регионы Украины безопасными, отказывает в размещении прибывших оттуда беженцев и выплачивает только 55 евро взрослым и 34 евро на каждого ребенка.

В Швеции и Великобритании суммы тоже не впечатляют: суточные выплаты для взрослого украинца составляют до 190 евро в месяц в Швеции, а в Британии — менее 30 евро в неделю первого ребенка. Отдельные выплаты предусмотрены только для пожилых или уязвимых категорий граждан.

На фоне таковой картины Бельгия смотрится исключением в Европе. Ее социальные стандарты для украинцев не только стабильны, но значительно превышают общеевропейский уровень.

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Напомним, в середине июля Совет ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев до 4 марта 2027 года.

Кроме того, 30 июля президент США Дональд Трамп заявил, что разрешит украинским беженцам оставаться в Соединенных Штатах до конца войны.