В каком случае супруга погибшего на фронте военного имеет право на пенсию: объяснение Кабмина

В Кабмине разъяснили, имеет ли право на пенсию в связи с потерей кормильца жена погибшего на военном фронте, если она воспитывает малолетнего ребенка.

Об этом сообщает Урядовый портал.

Согласно закону, нетрудоспособные члены семьи военнослужащего, погибшего в период прохождения службы, имеют право на пенсию в случае потери кормильца.

В частности, такое право предоставляется жене кормильца, занятой уходом за его ребенком в возрасте до 8 лет.

Пенсия в случае потери кормильца в таком случае назначается независимо от возраста и трудоспособности супруги и при условии, что жена не работает.

В то же время в случае гибели кормильца в результате ранения, контузии или увечья, полученных при защите Родины или исполнении других обязанностей военной службы, жена, осуществляющая уход за ребенком кормильца до достижения им 8 лет, имеет право на пенсию независимо от того работает ли она.

Ранее мы писали кто из украинских военных может получить одноразовую выплату в размере 700 тысяч гривен.

Читайте также: