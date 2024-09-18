В какой валюте лучше хранить сбережения украинцам в 2024 году: мнение финансовых аналитиков

Многие украинцы предпочитают хранить свои сбережения в долларах США, так как общая сумма наличной валюты в стране значительно превышает объемы гривны и банковских депозитов. По оценкам, общая сумма наличных валют в Украине достигает $120 млрд, в то время как наличной гривны — около 800 млрд грн.

О том, является ли это наилучшим подходом, идет речь в материале портала «Минфин».

Обесценивание валюты

Несмотря на падение гривны, доллар также подвергся обесцениванию из-за инфляции. Средний уровень инфляции доллара составил 2,52% в год, что указывает на снижение его покупательной способности.

Процентные ставки

Доходность гривневых депозитов значительно выше валютных. Максимальные ставки по гривневым депозитам составляют 15,85% годовых, в то время как по долларовым — лишь 3%. Также важно учитывать налоги.

Государственные ценные бумаги (ОВГЗ) также привлекательны для инвестиций: доходность гривневых ОВГЗ — 15,3%, а долларовых — 4,4%. Доход от ОВГЗ не облагается налогом.

Наличные или депозиты

Наличные обладают высокой ликвидностью и дают контроль над средствами. Однако они не приносят дохода и со временем обесцениваются. Депозиты, напротив, обеспечивают более высокую доходность, но требуют доверия к банковской системе.

Выбор между валютой и гривной зависит от финансовых целей, поэтому важно принимать обдуманные решения в управлении своими сбережениями.

Как выбирать валюту для сбережений

При выборе валютного портфеля важно учитывать ключевые факторы:

• Спреды и ликвидность. Спред — это разница между покупкой и продажей валюты. Как пояснили в компании KИТ Group, одного из крупнейших операторов рынка обмена наличной валюты, спреды для популярных валют, таких как доллар США и евро, в банках составляют в среднем 1,19% и 1,2% соответственно. Высокая ликвидность доллара и евро позволяет легко обменивать их, а с менее популярными валютами могут возникнуть сложности.

• Потенциал роста. Валютные курсы меняются не только по отношению к гривне, но и между валютами. Например, если курс фунта за год вырос с $1,25 до $1,31, это может свидетельствовать о выгоде его покупки.

• Кризисные ситуации. В кризисные времена валюты могут резко изменять курс, как это произошло с гривной во время войны. Чтобы этого избежать, специалисты KИТ Group рекомендуют формировать валютные сбережения регулярно, а не только в условиях кризиса.

Может ли гривна приносить больше, чем доллар

Если у вас есть 1000 грн, и вы вкладываете их в ОВГЗ с доходностью 15,3%, то через год вы получите 1153 грн. Если вместо этого вы купите доллары (по курсу 41,4 грн/$), у вас будет $24,15. Разделив 1153 на 24,15, вы получите 47,74. Это означает, что если курс гривны не превысит 47,74, гривневые инструменты будут более выгодными.

Пример портфеля сбережений

Как отмечают специалисты KИТ Group, в текущих условиях стоит ориентироваться на максимальную безопасность и ликвидность.

«С учетом ситуации в Украине гривну стоит рассматривать исключительно как инструмент для текущих расчетов, но не для сбережений. Поэтому количество ликвидной быстро доступной гривны в портфеле (наличные или карточные счета) должно примерно соответствовать сумме ваших средних ежемесячных расходов или покрывать возможные экстренные потребности», — рекомендуют в компании.

Не забывать о необходимости финансовой подушки для срочных нужд также советует начальник инвестиционного отдела управления организации работы с премиум-клиентами Ощадбанка Сергей Швец.

"Независимо от того, где находятся средства — в Украине или за границей, — часть в размере 10−20% стоит выделить под „финансовую подушку“ или аварийный запас. Эти средства стоит держать в легкодоступной форме, например, в наличных или на краткосрочных депозитах. Что касается остальных средств, то на сегодняшний день в Украине лучшие ставки предлагаются по ОВГЗ и долгосрочным депозитам", — отмечает он.

Можно рассмотреть следующий вариант формирования портфеля:

20% — наличный доллар;

10% — наличное евро;

5% — наличный британский фунт или швейцарский франк;

25% — долларовые ОВГЗ или депозит;

20% — гривневые ОВГЗ или депозит;

15% — акции иностранных компаний;

5% — драгоценные металлы.

Выбирая валюту для сбережений, всегда учитывайте свои финансовые цели, риски и возможности