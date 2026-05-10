В какой валюте лучше хранить свои сбережения — ответ экономиста

Одним из самых популярных способов не потерять накопленный капитал является инвестиция в иностранные валюты.

Многие люди выбирают евро или доллары как безопасные валюты

Многие люди выбирают евро или доллары как безопасные валюты / © pixabay.com

Украинцы, желающие сохранить собственные средства, должны разделить их на три равные части в разных валютах.

Такой совет дал экономист и экс-советник президента Олег Устенко в интервью Юлии Литвиненко на Новости.LIVE.

«Оптимальный вариант — сохранять сбережения в гривне, долларе и евро. Такой подход позволяет минимизировать риски из-за колебаний валютных курсов. Главное сейчас — не потерять… Если будет идти потеря по одному из направлений, то другое будет компенсировать эту потерю», — сказал он.

Экономист также отметил, что курс пары евро-доллар продолжает колебаться на фоне ситуации вокруг Персидского залива. Если раньше один евро давали до 1,20 доллара, то сейчас курс приблизился к 1,16 доллара за евро.

Напомним, финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин сообщил, что ситуация на рынке остается напряженной из-за существенного дисбаланса между спросом и предложением валюты.

Среди ключевых причин он называет рост мировых цен на нефть и газ, удорожание импорта и ожидание новых ценовых скачков, а также девальвационные настроения среди бизнеса и населения.

На межбанке спрос вырос, в то время как предложение сократилось, что привело к значительному дефициту валюты.

