В какой валюте рискованно хранить сбережения: ответ Нацбанка Украины

В Нацбанке разъяснили, в какой валюте лучше не держать сбережения

Сбережения во время войны

Во время войны из-за роста цен и девальвации национальной валюты, потери работы и личного имущества, вероятность потери сбережений очень высокая.

Минфин рекомендует сохранять сбережения на текущих счетах в гривне и валюте, депозитах. ОВГЗ, в военных облигациях, в золоте, другое.

В чем рискованно держать сбережения

Первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова считает, что держать сбережения в криптовалюте опасно, поскольку она является рискованным инструментом. "НБУ, по ее словам, не считает криптовалюту платежным средством и что украинцам не стоит об этом забывать".

"Есть альтернатива: можно положить деньги на депозит, можно — в военные облигации или просто в ОВГЗ. Есть возможность даже для тех, кто хочет приобрести валюту, это лимитировано в рамках 100 тысяч гривен в месяц и разместить на депозит", — заявила заместитель.

Криптовалюта не является средством платежа, не является деньгами, это другие активы. "В мире отношение к криптовалюте не однозначно. И мы уже были свидетелями серьезных потрясений на этих рынках в США, когда оказывалось, что криптовалюты, которые должны были быть обеспечены физическими долларами, оказались необеспеченными ничем, и это очень большие риски".

"Если люди хотят им воспользоваться, пусть учитывают риски, которые там присутствуют", — заявила Рожкова.

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