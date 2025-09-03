- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 1448
- Время на прочтение
- 1 мин
В Калуше во время ночной атаки в укрытии родились двое малышей (фото)
В роддоме Калуша во время тревоги родились мальчик и девочка.
В ночь на 3 сентября, когда Украина страдала от очередного российского обстрела, в Калушском роддоме произошло настоящее чудо. Двое младенцев появились на свет непосредственно в бомбоубежище, куда пациенток эвакуировали из-за воздушной тревоги.
Об этом рассказала заведующая роддома Леся Григорив в соцсети Facebook.
По ее словам, персонал оперативно перевел в укрытие всех, кто находился в заведении: от женщин с осложненной беременностью до мам с новорожденными. Эта эвакуация, которая длилась около пяти часов, позволила обеспечить безопасность и непрерывный медицинский уход.
Именно в этих экстремальных условиях врачи приняли роды у двух женщин. На свет появились здоровые:
Вероника — у семьи Матрофайло из села Голынь (вес 3330 г, рост 50 см).
Давид — у семьи Дранчуков из Калуша (вес 3470 г, рост 50 см).
