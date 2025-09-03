В Калуше во время ночной атаки в укрытии родились двое малышей (фото)

В бомбоубежище родилось двое детей

В ночь на 3 сентября, когда Украина страдала от очередного российского обстрела, в Калушском роддоме произошло настоящее чудо. Двое младенцев появились на свет непосредственно в бомбоубежище, куда пациенток эвакуировали из-за воздушной тревоги.

Об этом рассказала заведующая роддома Леся Григорив в соцсети Facebook.

По ее словам, персонал оперативно перевел в укрытие всех, кто находился в заведении: от женщин с осложненной беременностью до мам с новорожденными. Эта эвакуация, которая длилась около пяти часов, позволила обеспечить безопасность и непрерывный медицинский уход.

Именно в этих экстремальных условиях врачи приняли роды у двух женщин. На свет появились здоровые:

Вероника — у семьи Матрофайло из села Голынь (вес 3330 г, рост 50 см).

Давид — у семьи Дранчуков из Калуша (вес 3470 г, рост 50 см).

Напомним, ранее мы писали о том, что российские военные 3 сентября нанесли массированную атаку по Украине. Враг применил беспилотники и ракеты. О том, где раздавались взрывы и есть последствия — читайте в материале ТСН.ua