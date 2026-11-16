В Канаде создали золотую монету весом 10 кг: как выглядит уникальная новинка

Коллекционная золотая монета

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Королевский монетный двор Канады представил золотую коллекционную монету весом 10 килограммов и чистотой металла 99,999%. Выпуск посвятили 20-летию легендарной «миллионной монеты», презентованной в 2007 году. Тираж новинки ограничили всего 20 экземпляров.

Об этом говорится на официальном сайте учреждения.

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Золотая монета весом 10 кг: характеристики, номинал и цена.

Новая монета имеет номинальную стоимость в 100 тысяч канадских долларов и датирована 2027 годом. Она входит в эксклюзивную серию Opulence Collection, которую Королевский монетный двор позиционирует как коллекцию редких предметов искусства из драгоценных материалов.

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Диаметр изделия составляет 180 миллиметров, а вес — ровно 10 000 граммов. Монету отчеканили из канадского золота чистотой 99,999% — его также называют золотом «пять девяток».

Официальную цену новинки пока не обнародовали. Потенциальным покупателям предлагают обращаться непосредственно в монетный двор, чтобы зарезервировать один из 20 экземпляров. Доставка предназначена только для покупателей в Канаде и США.

Чем особенна «миллионная монета» Канады 2007 года

Юбилейный выпуск посвятили так называемой миллионной монете (Million Dollar Coin), которую Королевский монетный двор представил в 2007 году. Тогда это был золотой диск весом 100 кг с чистотой сплава 99,999%.

Оригинальная монета стала первой в мире с номиналом в один миллион долларов и к тому времени была самой большой золотой монетой в мире. Через несколько месяцев после презентации ее признали рекордсменкой Книги рекордов Гиннеса.

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Новая монета в десять раз легче своей предшественницы, однако сохраняет главную идею оригинала — сочетание высокой чистоты золота, значительного масштаба и мастерства чеканки. Юбилейный выпуск получил название Tribute to the Million Dollar Coin: 20th Anniversary (2007–2027).

Как выглядит золотая монета и входящая в коллекционный набор

Дизайн новинки отсылает к оригинальной монете 2007 года. На реверсе воспроизвели композицию из трех листьев серебристого клена, которую в свое время создал бывший старший гравер монетного двора Стэн Виттен. Ее окружает двенадцатиугольная рамка — отсылка к форме легендарного «Великого кленового листа».

На аверсе размещен портрет короля Чарльза III, исполненный канадским художником Стивеном Розати. Фон украшает фактурный орнамент из листьев клена, созданный специально для юбилейной серии.

Автор композиции — канадский художник и бывший старший гравер Королевского монетного двора Стэн Виттен — рассказал, что замысел появился еще во время работы над монетой 2007 года.

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«Оглядываясь назад, это волнует и даже заставляет задуматься о том, насколько важна эта работа. Видеть свои инициалы на такой легендарной монете — одном из самых ярких моментов моей 35-летней карьеры — особое ощущение. Это была моя собственная идея, которую я вообразил и нарисовал цветными карандашами, чтобы передать движение и цвета ранней осенью: три листа в движении, которые все еще держатся вместе во всей своей красоте», — сказал Виттен.

Каждую монету будут поставлять в футляре из орехового дерева с лазерной гравировкой. Внутри предусмотрен съемный лоток и теневая рамка для демонстрации изделия.

В набор также входят:

сертификат подлинности с серийным номером;

книга в твердом переплете;

микрофибровые перчатки для безопасного обращения с монетой;

поздравительное письмо серии Opulence Collection;

защитный транспортировочный кейс Nanuk.

Менеджер по продукции Королевского монетного двора Канады Сюзанна Каснакян отметила, что юбилейная монета объединяет инновации и традиции.

«Каждая деталь — от дизайна до премиальной упаковки — подчеркивает исключительность, мастерство исполнения и канадское наследие. Так мы чествуем оригинал, остающийся символом престижа и искусства», — сказала Каснакян.

В свою очередь главный технологический директор центра исследований и разработок монетного двора Сяняо Ли отметил, что оригинальная «миллионная монета» в 2007 году изменила представление о возможностях чеканки.

«В 2007 году „миллионная монета“ переосмыслила то, что было возможно в чекане, и стала символом канадских инноваций и мастерства. Сегодня, создавая новую монету, мы чествуем это наследие и демонстрируем, как далеко продвинулись технологии и искусство. Это не просто монета, а празднование совершенства — прошлого и настоящего», — отметил Ли.

Напомним, в 2023 году Королевский монетный двор Канады выпустил золотую монету в форме украинской писанки. Ее изготовили из 58,5 г золота, а номинал составлял 250 канадских долларов. Прибыль от продаж направили на помощь пострадавшим от российской агрессии украинцам.

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