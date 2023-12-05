В канун праздников в Украине взлетели цены на мясо: сколько стоят колбасы, курица и свинина

В начале декабря в Украине особенно подорожало мясо и мясные изделия. Заметен рост цен, в частности, на куриную продукцию.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные "Минфином".

Так, куриные бедра теперь стоят 112,45 грн за кг, в то время как цена на голени поднялась с 85,55 грн в ноябре до 86,95 грн за кг. Куриная тушка осталась без изменений в цене, а средняя стоимость филе даже немного снизилась на гривну и теперь составляет 159,30 грн за кг

Цена свинины также возросла в декабре. Свиная грудинка теперь продается в среднем по 186,06 грн за кг, лопатка доступна в супермаркетах по средней цене 190 грн за кг, ошеек оценивается в 253,16 грн за кг, брюхо стоит 187,48 грн за кг, ребра продаются по цене 189 грн 70 грн/кг. Средняя стоимость 1 кг шашлыка составляет 220 грн.

Цены на сырокопченые колбасы, в том числе популярную "Брауншвейскую", в Украине выросли в декабре с 688 грн. до 717 грн. за кг. Купить 375 г этого продукта теперь можно за 328 грн, что существенно выше по сравнению с прошлым месяцем, когда цена составляла 287,75 грн за кг. Варено-копченая колбаса, например, "Глобино" Салями в настоящее время оценивается в 224 грн за кг, а за 460 г в супермаркетах придется заплатить 124,97 грн.

Напомним, ранее ученые из Института аграрной экономики рассказали, что в Украине продолжат расти цены на продукты. В супермаркетах подорожали основные виды мяса и яйца. В то же время, цены на крупы начали дешеветь.

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