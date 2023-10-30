В Карпатском нацпарке присвоили почти 1 млн грн от туристов, плативших за подъем на Говерлу

Сотрудники ГБР разоблачили заместителя директора Карпатского Национального природного парка на организации коррупционной схемы. Он присвоил почти 1 млн грн денег, которые туристы платили за восхождение на гору Говерла.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Так, замдиректора оформил на работу кассиром в нацпарке своего знакомого. Мужчина работал на туристическом маршруте при восхождении на Говерлу. По указанию руководителя он не выдавал часть чеков туристическим группам и гражданам.

"Официально неучтенные средства шли в "черную кассу" и присваивались организаторами сделки. Дневная выручка дельцов составила почти 30 тысяч грн, что наносило ущерб государству на почти миллион гривен в месяц", — говорится в сообщении.

Противоправная схема действовала с июня 2023 года, после открытия туристических маршрутов на Говерлу.

Правоохранители проводят ряд обысков на территории Карпатского НПП, Говерлянского лесничества, а также в местах временного проживания фигурантов.

После проведения аудита и экономической экспертизы будет решаться вопрос о сообщении им о подозрении.

Напомним, по данным Минобороны, некоторым военным незаконно насчитали более 123 млн грн выплат.

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