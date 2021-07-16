В Киеве цены на аренду квартир побили рекорд: какая стоимость жилья

В Киеве цены на аренду квартир побили рекорд: какая стоимость жилья

С июля 2020 года цены на аренду квартир выросли в среднем на 21%.

В Украине выросли цены на аренду недвижимости, а поэтому пока бьют рекорды.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

По данным Центра экономических стратегий, только в столице стоимость превысила уровень средней заработной платы.

В Киеве в середине июля однокомнатную квартиру можно снять за почти 12 тыс. грн — стоимость выросла на 6,6%. Двухкомнатные — выросли в цене на 4% — до 20 тыс. грн. Аренда трехкомнатной квартиры обойдется почти в 40 тыс. грн — цены стала выше на 6%.

С июля 2020 года цены на аренду квартир выросли в среднем на 21%. Цены в столице, говорят аналитики побили летний рекорд. Недвижимость будет дорожать и дальше.

Как сообщалось, в Комитете Верховной Рады по вопросам финансов поддержали правительственный законопроект, предусматривающий введение НДС в размере 20% на покупку жилья в новостройках. В документе предусмотрено облагать налогом на добавленную стоимость операции по продаже вновь построенных квартир или домов.

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