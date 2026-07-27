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В Киеве хотят повысить тариф на водоснабжение: сколько придется платить
В городских властях объясняют, что действующий тариф больше не покрывает расходы предприятия.
ВКиеве планируется пересмотреть тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод. Его предлагает установить на уровне 63 гривен.
Об этом в эфире телеканала «Киев24» сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По словам Кличко, Киевводоканал планирует приблизить стоимость услуг к экономически обоснованному уровню. Речь идет о тарифе на централизованное водоснабжение и водоотвод в размере 63 гривны.
Мэр отметил, что действующий тариф был утвержден еще в 2024 году, однако его повышение длительно откладывали.
Почему возникла потребность в повышении
По словам городского головы, предприятие столкнулось с острым дефицитом кадров.
В настоящее время Киевводоканалу не хватает:
слесарей;
электриков;
машинистов насосных станций;
водителей аварийных бригад;
лаборантов;
диспетчеров.
Кличко подчеркнул, что без экономически обоснованного тарифа предприятию будет все сложнее обеспечивать бесперебойную работу и оказывать услуги жителям столицы.
Мэр сообщил, что, по его словам, 16 водоканалов Украины уже работают по экономически обоснованным тарифам. Он также отметил, что решение о тарифах принимает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Речь идет о планах пересмотра тарифа. Окончательное решение о его внедрении должно приниматься в соответствии с действующей процедурой и полномочиями регулятора.
Коммунальные платежи в Украине — последние новости
Напомним, Госпродпотребслужба призывает украинцев своевременно проводить обязательную периодическую поверку счетчиков газа и электроэнергии в соответствии с Законом «О метрологии и метрологической деятельности».
Игнорирование терминов чревато изменением алгоритмов начисления и существенным ростом сумм в платежках. Все работы по демонтажу, транспортировке, обслуживанию, ремонту и монтажу осуществляются компаниями-поставщиками услуг.
Также, НКРЭКУ приняла решение освободить от платы за доставку газа владельцев частных домов и квартир, чье жилье потерпело разрушения из-за войны и стало непригодным для безопасного газоснабжения.
Кроме этого, владельцев разрушенных домов освободили от обязанности ежемесячно передавать показатели счетчиков, а также от расходов на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей в многоэтажках. Все льготы будут действовать в течение всего периода, пока в доме нет возможности безопасно пользоваться газом.