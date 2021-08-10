В Киеве на реставрации памятника архитектуры украли сотни тысяч гривен

В Киеве на реставрации памятника архитектуры украли сотни тысяч гривен

По данным следователей, директор одного из коммунальных предприятий сговорился со строительной компанией.

СБУ разоблачила масштабную схему в столице — обещали реставрировать памятник архитектуры, но вместо того украли деньги.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

По данным следователей, директор одного из коммунальных предприятий сговорился со строительной компанией. И имела отреставрировать нежилое историческую строение в центре Киева. Но завысила стоимость работ и материалов. Таким образом вместе с директором коммунального предприятия смогли присвоить 800 000 гривен.

Дельцам уже сообщили о подозрении.

Новости Украины: СБУ разоблачила масштабную сделку в столице

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