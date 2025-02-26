В Киеве начал работу Украинский совет оружейников - платформа, которая консолидирует частную оборонную индустрию для эффективного взаимодействия с государственными структурами, военными и международными партнерами.

Совет Оружейников уникален тем, что объединяет не отдельных производителей, а ключевые ассоциации оборонной промышленности. Впервые в Украине представители различных секторов отрасли консолидировались для ее укрепления в условиях войны.

В состав уже вошли Лига оборонных предприятий Украины, Украинские роботизированные силы, Ассоциация производителей РЭБ/РЭР, Techosystem Defense, Оборонный Альянс Украины, Ассоциация производителей беспилотных систем и сопутствующих технологий "АРМАДА" и инвестиционный фонд D3 Venture Capital.

Председателем правления Совета Оружейников стал советник Президента Украины по стратегическим вопросам, бывший министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Исполнительным директором избран Игорь Федирко - бывший военный, который с 2014 года активно занимается поддержкой армии через организацию специализированного обучения и обеспечения техникой. Экс-заместитель директора "Укроборонсервиса" по гуманитарному разминированию, руководитель Государственного центра гуманитарного разминирования, соучредитель инициатив "Боривитер", "Волонтерская оптическая лаборатория", "Helpua.ch".

В состав правления Совета Оружейников вошли: Юлия Высоцкая, Максим Васильченко, Ярослав Филимонов, Миша Рудоминский, Василий Гончарук, Эвелин Бучацкий.

За три года войны украинский рынок вооружения и военной техники вырос с $1 млрд в 2022 году до $10 млрд в 2024 году, а в 2025 году его способность оценивается в $35 млрд. Отсутствие консолидированного представительного органа частных производителей является одним из факторов, сдерживающих развитие рынка.

"Создание Совета - это важный шаг для координации усилий частных производителей, государственных учреждений и международных партнеров. Такая консолидация позволит лучше отстаивать интересы украинского оборонного бизнеса, способствовать его развитию и интеграции в мировую индустрию", - отметил Александр Камышин, председатель правления Совета Оружейников.

Объединение производителей в единую адвокационную организацию - проверенная эффективная практика, которая применяется во всем мире. В США NDIA интегрирует бизнес в оборонную политику, в Великобритании ADS Group координирует развитие отрасли, а во Франции GICAT помогает продвигать технологии на глобальном рынке. Аналогичные организации успешно работают и в других странах мира: Германии, Турции, Дании.

"Мы ставим перед собой масштабные и стратегические задачи для отрасли и страны в целом, в частности - интеграция украинской оборонной промышленности в экосистему европейской оборонной системы и НАТО, привлечение иностранных инвестиций и внедрение ряда законодательных инициатив. Украинская оборонная индустрия имеет огромный потенциал. Но его трудно реализовать без единой координационной структуры", - подчеркнул Игорь Федирко, исполнительный директор Совета Оружейников.

Среди главных задач Совета:

Адвокация интересов украинских оружейников на государственном уровне.

Поддержка развития украинских оружейников на национальном и международном рынках.

Создание платформы для обмена опытом и сотрудничества между украинскими оружейниками.

Укрепление обороноспособности Украины через консолидированную интеграцию украинских частных оружейников в экосистему ОПК.

"Совместная платформа позволит производителям не только обмениваться опытом, но и создавать совместные технологические решения, способствующие развитию индустрии", - подчеркнула Юлия Высоцкая, представительница Лиги оборонных предприятий Украины.

"Нам нужно обеспечить четкое представительство наших интересов в государственных органах, ведь без эффективной адвокации наша индустрия не сможет развиваться так быстро, как этого требуют реалии", - отметил Максим Васильченко, представитель Украинских роботизированных сил.

"Украинские производители уже показали свою конкурентоспособность на международном уровне. Наша цель - усилить их позиции, открывать новые рынки и укреплять кооперацию с международными партнерами", - отметил Ярослав Филимонов, председатель Ассоциации производителей РЭБ/РЭР.

"Консолидированное сотрудничество между частными компаниями и государством является ключом к построению эффективной оборонной экосистемы. Это не только повысит обороноспособность страны, но и будет способствовать развитию высокотехнологичных секторов", - отметил Миша Рудоминский, член правления Techosystem Defense.

"Украина имеет шанс изменить свою мировую визитную карточку с аграрной страны на высокотехнологичную в части изготовления роботизированных платформ двойного назначения. Это и быстрый экономический рост и реализация "украинского феномена" в действии. Для новой отрасли, которая так стремительно развивается в Украине, должен открыться мировой рынок!" - считает председатель Ассоциации производителей беспилотных систем и сопутствующих технологий "АРМАДА" Василий Гончарук.

"Для развития оборонной индустрии нужны не только производственные мощности, но и капитал, венчурные инвестиции и стартапы. Наша цель - сделать Украину привлекательной для технологических инвесторов в секторе обороны", - пояснила Эвелин Бучацкий, управляющий партнер D3 Venture Capital.