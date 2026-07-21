В Киеве резко повысят тарифы на воду: сколько придется платить за кубометр

В Киеве хотят поднять тарифы на воду / © УНИАН

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В Киеве планируют существенно пересмотреть стоимость услуг централизованного водоснабжения и водоотвода. Суммы в платежках за воду могут вырасти в три раза. В случае утверждения предложенных изменений, общий тариф для киевлян вырастет на 58,52 гривны и составит 88,90 гривны за один кубический метр.

Об этом сообщили в «Киевводоканале» в ответ на запрос РБК-Украина.

Однако позже в КГГА отметили, что в Киеве будет введен совсем другой тариф, и горожанам придется платить меньше — по 63,79 грн за кубометр. Разбираем все версии тарифов.

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В Киеве хотят существенно повысить тариф на воду

Цена напрямую за водоснабжение может подняться с нынешних 16,16 гривны до 50,69 гривны за кубометр. Стоимость водоотвода, которая составляет 14,22 гривны за куб. м, предлагают установить на уровне 38,21 гривны.

В «Киевводоканале» сообщают, что выравнивание расценок до экономически обоснованного уровня необходимо, чтобы поддерживать городскую инфраструктуру и дальше.

«Его цель — не повышение платежей как таковое, а обеспечение стабильной работы системы водоснабжения и водоотведения столицы в условиях войны и постоянных рисков для критической инфраструктуры», — говорится в ответе на запрос.

В водоканале добавляют, что потребность повысить цены на воду возникла после удорожания основных составляющих себестоимости услуг. В частности, с 2022 года расходы на электроэнергию, формирующие львиную долю тарифа, а также цены на отдельные реагенты для очистки воды выросли почти в три раза.

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Кроме того, более чем вдвое увеличилась стоимость горюче-смазочных материалов, возросли затраты на оплату труда сотрудников и ремонтные работы, объем которых значительно возрос из-за износа сетей и последствий российских обстрелов.

Что говорят в КГГА о тарифах на воду

После того, как «Киевводоканал» предложил свои цены на тарифы на воду, в КГГА сообщили, что тариф почти в 90 грн за воду в Киеве вводить не будут.

«Это экономически обоснованный тариф, который рассчитало ЧАО „АК „Киевводоканал“. Пока он не будет применяться. Город не согласовал такой тариф».

Для киевлян стоимость услуги централизованного водоснабжения и водоотвода повысят до 63,79 грн. за кубометр.

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Такой тариф 2024 утвердила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

«Таким образом, учитывая среднестатистическое потребление холодной воды в Киеве, для семьи из трех человек плата за воду увеличится на 200-300 грн», — написали в КГГА.

Коммуналка в Украине 2026 — последние новости:

Напомним, Госпродпотребслужба призывает украинцев своевременно проводить обязательную периодическую поверку счетчиков газа и электроэнергии в соответствии с Законом «О метрологии и метрологической деятельности».

Игнорирование сроков чревато изменением алгоритмов начисления и существенным ростом сумм в платежках. Все работы по демонтажу, транспортировке, обслуживанию, ремонту и монтажу осуществляются компаниями-поставщиками услуг.

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Межповерочные интервалы составляют 2 года для газовых счетчиков класса 1,0, 8 лет — для класса 1,5, и 4 года — для приборов учета электроэнергии. Газовые счетчики, срок которых подошел, должны быть поверены в течение трех месяцев после завершения отопительного сезона.

При демонтаже прибора учета расчеты производятся по среднемесячному потреблению газа за аналогичный период предыдущего года. Оператор обязан вернуть и установить поверенный счетчик или бесплатно заменить его на собственный в течение двух месяцев с даты снятия, поскольку ответственность за своевременность процедуры возложена на поставщиков.

НКРЭКУ приняла решение освободить от платы за доставку газа владельцев частных домов и квартир, чье жилье потерпело разрушения из-за войны и стало непригодным для безопасного газоснабжения. Новые правила решают давнюю проблему, когда людям приходилось платить за транспортировку по прошлогодним объемам даже при полном отсутствии использования ресурса.

Кроме этого, владельцев разрушенных домов освободили от обязанности ежемесячно передавать показатели счетчиков, а также от расходов на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей в многоэтажках. Все льготы будут действовать в течение всего периода, пока в доме нет возможности безопасно пользоваться газом.

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