В Киеве стремительно изменились цены на квартиры в новостройках

В Киеве цены на новые квартиры ведут себя по-разному. Средняя стоимость квадратного метра выросла до 54,2 тыс. грн. Но самые дешевые квартиры эконом-класса немного подешевели, а жилье комфорт-, бизнес- и премиум-класса наоборот продолжает дорожать. Это показывает, что покупатели готовы платить больше за качество и надежность.

Общий рост медианной стоимости квадратного метра в новостройках столицы сопровождается заметной разницей в ценовом поведении различных сегментов жилья.

Ценовая ситуация на первичном рынке столицы

В противовес росту медианной цены, самые доступные квартиры продолжают снижаться в стоимости, тогда как сегменты «комфорт», «бизнес» и «премиум» фиксируют рост. Аналитики отмечают, что эта тенденция указывает на усиление требований инвесторов, которые проявляют готовность платить больше за лучшие характеристики, качество строительства и высокую степень готовности объекта.

По состоянию на 1 октября 2025 года, средняя медианная стоимость квадратного метра в киевских новостройках достигла отметки 54,2 тыс. грн. По сравнению с январем того же года (53,3 тыс. грн), это означает рост почти на 1 тыс. грн, что подтверждает медленное, но устойчивое увеличение цен на первичную недвижимость в Киеве. При этом ценообразование на рынке Киева демонстрирует разнонаправленные изменения в зависимости от класса жилья:

Эконом-класс: с января цена квадратного метра снизилась на 2,7 тыс. грн, опустившись с 42,3 тыс. грн до 39,6 тыс. грн.

Комфорт-класс: зафиксирован рост на 4,1 тыс. грн — с 43 тыс. до 47,1 тыс. грн.

Бизнес-класс: подорожал на 0,9 тыс. грн, изменив цену с 71,2 тыс. до 72,1 тыс. грн.

Премиум-класс: увеличение составило 4 тыс. грн — цена выросла со 133 тыс. до 137 тыс. грн.

Разрыв в ценах и региональные различия

Таким образом, стоимость самого дешевого жилья уменьшается, тогда как более дорогое — растет. Это свидетельствует о том, что инвесторы стали более избирательными и готовы инвестировать больше средств в жилье с лучшими характеристиками или более высокой степенью строительной готовности.

На рынке столицы сохраняется существенная разница в стоимости квадратного метра между различными классами жилья. Наиболее заметный ценовой разрыв наблюдается между бизнес- и премиум-классом, где стоимость отличается почти вдвое. В то же время, разница между средней стоимостью квадратного метра жилья премиум- и эконом-класса составляет 3,5 раза, что является самым высоким показателем по всей Украине. Значительный ценовой разброс также зафиксирован между районами столицы:

Печерский район: удерживает позицию самого дорогого, где квадратный метр стоит 114 тыс. грн, что на 14 тыс. грн больше, чем было три месяца назад.

Деснянский район: остается самым дешевым — 37,2 тыс. грн за квадратный метр, что является небольшим снижением по сравнению с июлем (39,6 тыс. грн).

Незначительное снижение средней цены также произошло в Оболонском (с 50,2 тыс. до 49,6 тыс.), Подольском (с 69,2 тыс. до 68,9 тыс.) и Шевченковском (с 74,8 тыс. до 71 тыс.) районах.

Рост стоимости квадратного метра происходит на фоне увеличения количества активных строительных проектов в столице. По приведенным данным, по состоянию на начало октября в Киеве осуществлялась продажа квартир в 358 очередях жилых комплексов, строительство велось на 221 очереди, а подготовительные работы — на 19 котлованах. Для сравнения, полгода назад были открыты продажи на 346 очередях и подготовительные работы велись на 11 котлованах.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине активно пересматривают цены на квартиры, и наибольшие изменения происходят в сегменте однокомнатного жилья. В Киеве и Львове цены уже достигли европейского уровня, тогда как в Харькове и Николаеве они практически не меняются.