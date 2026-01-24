Киеве массово закрываются рестораны: в чем причина

Ресторан / © iStock

В Киеве из-за длительных отключений электроэнергии, сильных морозов и резкого падения посещаемости в столице начался процесс массового временного закрытия ресторанов и кафе, а к весне могут прекратить работу до 20% заведений.

Об этом рассказала ресторанный консультант и директор аналитического центра «Рестораны Украины» Ольга Насонова в интервью РБК-Украина.

«Есть 10% заведений на рынке, которые нормально себя чувствуют даже сейчас» — рассказала она.

«С декабря начался, я бы сказала, „ресторанопад“. Он продолжается и сейчас. Декабрь не принес желаемого объема посещений, а январь оказался вообще просто катастрофическим», — заявила Насонова.

По ее словам, с начала января посещаемость большинства заведений в Киеве упала примерно вдвое. «Из-за морозов и постоянных отключений света почти все заведения Киева отметили резкое падение посещаемости примерно вдвое», — отметила эксперт.

Насонова подчеркнула, что впервые со времен пандемии COVID-19 на рынке появилось массовое явление временных закрытий. «Сейчас есть то, чего на рынке не было раньше, если не брать времена COVID — это временное закрытие заведений. Заведение просто закрывается, потому что нет смысла работать», — сказала она.

По оценке эксперта, к весне в Киеве могут закрыться около 20% заведений общественного питания. «Глядя на то, что происходит, я думаю, что к весне у нас действительно могут закрыться вот эти 20% рынка», — сообщила Насонова.

В то же время она отметила, что лучше всего кризис переживают крупные сети и известные заведения в центральных районах города. «В украинском ресторанном бизнесе сейчас есть так называемая „золотая лига“ — это около 10% заведений на рынке, которые даже сейчас нормально себя чувствуют», — пояснила эксперт.

Наиболее уязвимыми, по ее словам, являются небольшие кафе и семейные заведения, особенно в отдаленных и закрытых жилых комплексах. «Маленькие, семейные, одиночные заведения — наиболее уязвимая категория ресторанного бизнеса. И они, к сожалению, закрываются первыми», — подытожила Насонова.

Напомним, ранее мы писали о том, что ресторатор Алекс Купер заявлял, что в столице могут закрыться 20% заведений питания. В Национальной ресторанной ассоциации имеют другую информацию относительно этой ситуации.