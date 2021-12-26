В Киеве выросла стоимость квартир в новостройках: во сколько обойдется квадратный метр

В Киеве выросла стоимость квартир в новостройках: во сколько обойдется квадратный метр

Цены на квартиры росли с начала этого года.

В канун новогодних праздников в Киеве выросли цены на квадратные метры в новостройках.

Об этом свидетельствуют иданные "Пульсу ринку" от LUN.

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Отмечается, что по сравнению с ноябрем стоимость квартир выросла. Если в прошлом месяце 1 кв. стоил 33 тыс. грн ($1250), то уже в конце этого месяца – 34,7 тыс. грн ($1290).

Следует отметить, что стоимость квартир постепенно росла с начала 2021 года. В январе в среднем один квадратный метр стоил 980 долларов. Специалисты отмечают, что в декабре этого года стоимость квартир на рынке недвижимости в Киеве достигла пика.

Жилье в классе "Эконом" в среднем сейчас стоит 840 долларов за кв. Квартиры класса "Комфорт" – 1 тыс. долларов. Квадратные метры в сезменте жилья "Бизнес" – 1950 долларов. Дороже всего придется отдать за жилье в сегменте "Премиум" — почти 3 тыс. долларов.

Дороже всего стоит жилье в Печерском районе: средняя цена квадратного метра составляет 2550 долларов. В Шеченковском районе столицы – 1680 долларов. Замыкает топ-3 Раздел: здесь жилье обойдется в 1470 долларов за кв.м.

Самая низкая стоимость на квартиры в Деснянском районе – 850 долларов, а также в Дарницком – 980 долларов за кв.

Как сообщалось, аандемия повысила спрос на украинское жилье. Украинцы начали инвестировать "отложенные" средства на жилье вместо путешествий. Согласно исследованию, часть граждан покупают квартиры, чтобы впоследствии сдавать их в аренду.

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