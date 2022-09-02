В Киевской, Львовской и Днепропетровской областях возросла стоимость аренды квартир: какие сейчас цены

По состоянию на середину августа спрос на аренду квартир в Киеве возобновился до довоенного уровня, цены растут.

В Киевской, Львовской и Днепропетровской областях средняя стоимость аренды квартир в конце августа по сравнению с началом месяца выросла на 5-10%.

Об этом сообщили в аналитической службе "OLX Недвижимость", пишет "УНИАН".

Отмечается, что больше всего подорожали трехкомнатные квартиры во Львовской области — на 14%. А в Днепропетровской цена однокомнатных и двухкомнатных квартир не изменилась. В то же время, в Киевской области на однокомнатные квартиры ценник вырос всего на 350 грн, а вот на двух- и трехкомнатные – в среднем на 1 000 грн. По сравнению с другими регионами, именно здесь пока можно найти самую бюджетную однокомнатную квартиру.

Согласно данным "OLX Недвижимость", средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Днепропетровской области составляет 7 143 грн/месяц, двухкомнатной – 9 620 грн/месяц, трехкомнатной – 12 809 грн/месяц. В Киевской области однокомнатную квартиру можно арендовать за 6 854 грн/мес., двухкомнатную и трехкомнатную – за 9 600 грн/мес. и 13 511 грн/мес. соответственно. Снять однокомнатную квартиру во Львовской области будет стоить в среднем 12 057 грн/мес., а двухкомнатную и трехкомнатную — 14 759 и 17 651 грн/мес.

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Напомним, ранее сообщалось, что спрос на аренду квартир в Киеве возобновился до довоенного уровня, цены на жилье растут. В то же время, на 100% восстановился показатель количества соискателей квартир. Жилье в Киеве ищет то же количество людей, что и до начала полномасштабной войны.

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