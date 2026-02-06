Реклама

Популярность роуминга среди украинцев продолжает расти. Если в 2024 году услугами за рубежом ежемесячно пользовалось около 1,8 млн человек, то в 2025 их количество превысило 2 млн. В то же время средний объем потребительского трафика на одного абонента вырос с 7,2 ГБ до 8,1 ГБ.

В 2025 году абоненты активно пользовались услугами связи в других странах на условиях, максимально приближенных к домашним тарифам. В Киевстаре отметили, что услугой Роуминг в качестве дома воспользовались 4,8 млн клиентов, а самым популярным направлением традиционно осталась Польша. Начало 2026 подтвердило этот тренд: за первые недели января активность в роуминге проявили уже 1,8 млн человек. К тому же, с 1 января география действия услуги расширилась – теперь она доступна в 32 странах мира.

Киевстар ввел принципы «Роуминг как дома» еще с первых месяцев полномасштабной войны как собственную инициативу для поддержки украинцев, вынужденных уехать за границу, чтобы они оставались на связи с родными и без лишних расходов.

Реклама

«Это пример того, как государство, бизнес и граждане вместе интегрируют Украину в единое цифровое пространство Европы. Телеком-отрасль стала одной из первых, кто прошел этот путь на практике. Это не только технический шаг, но и пример формирования доверия, за которым последуют другие сектора нашей экономики. Для Киевстар этот процесс начался не с директив и регуляторных требований, а с эмпатии ответственности перед людьми», – сообщила Светлана Алексеенко, начальник департамента регуляторных вопросов и взаимодействия с органами государственной власти Киевстар.

Именно такой опыт позволил обеспечить плавный и прогнозируемый переход к новым регуляторным условиям после официального присоединения Украины к единой роуминговой зоне ЕС.