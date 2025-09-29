Реклама

Жупанин напомнил, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку уже ранее фиксировала процедурные нарушения в работе наблюдательного совета «Укрэнерго» – в частности, нарушение сроков созыва заседаний и несоответствие порядка согласования кандидатур. «НКЦБФР уже выносила замечания о необходимости соблюдения процедур. И здесь они снова их не соблюдают и абсолютно неожиданно для всех принимают такие решения», – отметил депутат.

По его словам, нарушения повторились и в этот раз. «Вчера (26 сентября – прим.) в один день состоялось заседание комитета по вопросам назначений, и в тот же день приняли решение всех уволить. То есть вы снова не придерживаетесь процедуры, которую вам уже четко указывали», – подчеркнул Жупанин.

Он отметил, что глава правления был назначен только в начале лета после открытого конкурса. «На это потрачена куча денег, куча времени. Правление было назначено только в начале лета, были израсходованы государственные средства на конкурс, за правление все единогласно голосовали. И сейчас я не вижу причин, почему наблюдательная так эскалирует ситуацию и принимает такое решение», – сказал он.

Реклама

Депутат добавил, что даже при наличии разногласий с Министерством энергетики, являющимся акционером компании, у наблюдательного совета были другие способы влиять и отстаивать свои позиции. «Есть масса других способов влиять и отстаивать свои позиции, даже если у тебя есть разногласия с министерством. Министерство является акционером, и нельзя отбрасывать их и делать что угодно», – подчеркнул Жупанин.

В преддверии сложного зимнего периода компании нужна стабильность, а не управленческий хаос, подытожил депутат. «Компания, на которую возложена задача энергостойкости страны, находится в управленческом шторме, в хаосе… Вместо того, чтобы сплотиться и функционировать во благо компании, вы заходите в новый виток конфликта с акционером, с государством вообще», – резюмировал он.

Напомним, 26 сентября наблюдательный совет "Укрэнерго" уволил недавно избранного на прозрачном конкурсе Виталия Зайченко с должности председателя правления и назначил Алексея Брехта временным исполняющим обязанности руководителя.

По сообщениям СМИ, Национальная комиссия по регулированию энергетики НКРЭКУ проверит законность увольнения главы "Укрэнерго" и всех членов правления компании, поскольку такие изменения могут негативно повлиять на сертификацию системного оператора.