В конце 2021 года долги украинцев за коммунальные услуги превысили 80 миллиардов гривен

В конце 2021 года долги украинцев за коммунальные услуги превысили 80 миллиардов гривен

Больше всего население задолжало за распределение и поставку газа.

В конце 2021 года украинцы не доплатили за коммунальные услуги более 80 миллиардов гривен.

Также читайте Заоблачные тарифы: откуда берутся тысячи гривен в платежках и возможно ли уменьшить коммуналку

Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 11 февраля.

Так, по данным Госстата, больше всего население задолжало за распределение и поставку газа – более 30 миллиардов гривен. Более четверти миллиарда потребители не доплатили за тепло и горячую воду. И более 7 миллиардов гривен – за электроэнергию. Примерно столько же – за холодную воду.

Стоит отметить, что с 1 мая 2021 года все бытовые потребители газа были автоматически переведены на фиксированный годовой тариф, который будет действовать до 30 апреля 2022 года, и который можно изменять только в сторону снижения.

Напомним, в видеообращении 10 ноября прошлого года президент Владимир Зеленский заверил, что до конца отопительного сезона 2021-2022 годов тарифы на коммунальные услуги в Украине не будут изменяться.

Читайте также: