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В Конгрессе сделали новое заявление о военной поддержке Украины

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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В Конгрессе сделали новое заявление о военной поддержке Украины

Помощь Украине от США

В Палате представителей дали нелестный прогноз.

В Конгрессе США сохраняются разногласия по поводу предлагаемых изменений в охране. Соединенным Штатам до конца 2023 года будет трудно принять новые меры по оказанию помощи Украине и Израилю.

Соответствующее заявление сделал глава комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер, пишет Bloomberg.

Как пояснил политик, ограничения могут действовать на въезд ищущих убежища через мексиканский границу и другие положения по его охране.

"Конгресс потребует изменения законов для того, чтобы граница вернулась в прежнее состояние, — заявил он.

После того, как президент Джо Байден подписал временный законопроект, продолжающий финансирование правительства США до начала следующего года, республиканцы в Конгрессе США стремятся связать одобрение иностранной военной помощи с усилением пограничной политики.

"Я думаю, что будет очень трудно добиться этого до конца года, и сейчас препятствием является политика Белого дома по отношению к южной границе", — сказал Тернер.

Напомним, ТСН.ua подробно освещает происходящее в Америке, которая является основным военным и финансовым донором Украины в войне против России.

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Дата публикации
Просмотры
2585
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