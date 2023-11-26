В Конгрессе сделали новое заявление о военной поддержке Украины

В Конгрессе США сохраняются разногласия по поводу предлагаемых изменений в охране. Соединенным Штатам до конца 2023 года будет трудно принять новые меры по оказанию помощи Украине и Израилю.

Соответствующее заявление сделал глава комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер, пишет Bloomberg.

Как пояснил политик, ограничения могут действовать на въезд ищущих убежища через мексиканский границу и другие положения по его охране.

"Конгресс потребует изменения законов для того, чтобы граница вернулась в прежнее состояние, — заявил он.

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После того, как президент Джо Байден подписал временный законопроект, продолжающий финансирование правительства США до начала следующего года, республиканцы в Конгрессе США стремятся связать одобрение иностранной военной помощи с усилением пограничной политики.

"Я думаю, что будет очень трудно добиться этого до конца года, и сейчас препятствием является политика Белого дома по отношению к южной границе", — сказал Тернер.

Напомним, ТСН.ua подробно освещает происходящее в Америке, которая является основным военным и финансовым донором Украины в войне против России.

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