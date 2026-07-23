В квитанциях за коммуналку — новый платеж: за что еще придется платить украинцам

В платежках за коммуналку появился новый платеж / © УНИАН

Реклама

Жители отдельных многоквартирных домов в Киеве увидели в платежках за коммунальные услуги новую строчку — Управление многоквартирным домом. Такой платеж касается домов, где совладельцы не создали ОСМД и не определили самостоятельно форму управления.

Об этом пишет издание Sud.ua.

Новая услуга начисляется только тем домам, для которых управляющий был определен по результатам конкурса.

Реклама

Почему появилась новая строчка в платежке

С 1 марта 2025 года в Киеве заработал новый механизм управления многоквартирными домами, жильцы которых не избрали управляющего самостоятельно. В таких случаях городские власти провели конкурс и определили управляющие компании.

После завершения конкурсной процедуры с определенными управляющими заключили индивидуальные договоры, в которых предусмотрен перечень услуг, их стоимость и порядок предоставления. Поэтому плата за управление домом отражается в квитанциях отдельной позицией.

Что входит в стоимость услуги

Состав услуги определен правительственными нормативами и включает работы, связанные с содержанием общего имущества многоквартирного дома.

В частности тариф включает уборку мест общего пользования и придомовой территории (если земельный участок находится в общей собственности совладельцев), санитарно-техническое обслуживание, техническое содержание внутридомовых инженерных сетей и лифтов, оплату электроэнергии для освещения подъездов и обеспечения работы общего имущества, а также выполнение текущих ремонтов.

Реклама

Коммуналка в Украине 2026 — последние новости

В Киеве планируется существенно пересмотреть стоимость услуг централизованного водоснабжения и водоотвода. Суммы в платежках за воду могут вырасти втрое. В случае утверждения предложенных изменений, общий тариф для киевлян вырастет на 58,52 гривны и составит 88,90 гривны за один кубический метр.

НКРЭКУ приняла решение освободить от платы за доставку газа владельцев частных домов и квартир, чье жилье потерпело разрушения из-за войны и стало непригодным для безопасного газоснабжения. Новые правила решают давнюю проблему, когда людям приходилось платить за транспортировку по прошлогодним объемам даже при полном отсутствии использования ресурса.

Кроме этого, владельцев разрушенных домов освободили от обязанности ежемесячно передавать показатели счетчиков, а также от расходов на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей в многоэтажках. Все льготы будут действовать в течение всего периода, пока в доме нет возможности безопасно пользоваться газом.

Новости партнеров