В мае части пенсионеров могут остановить выплаты: кто в зоне риска

Пенсионеров предупредили о проверках

В мае 2026 года некоторые пенсионеры могут временно остаться без выплат из-за проверки их данных. Речь идет не об отмене пенсий, а о возможной приостановке на время уточнения информации.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Такие проверки проводятся, когда у Пенсионного фонда возникают сомнения в актуальности сведений о получателе. Чаще всего это случается в нескольких случаях: если человек долго не проживает по месту регистрации или уехал за границу без уведомления, не прошел обязательную идентификацию, изменил персональные данные или имеет неточности в информации о стаже, доходах или статусе.

Пенсионеров предупредили о проверках: как не потерять выплаты

В Пенсионном фонде отмечают, чтобы избежать задержек с выплатами, важно своевременно обновлять свои данные.

В частности, в течение 10 дней следует сообщать об изменении паспорта, фамилии или других личных данных, контактной информации, банковских реквизитов или статуса занятости.

Также обязательным условием является прохождение идентификации. Если обнаружены ошибки в данных, их следует как можно быстрее исправить.

Специалисты подчеркивают, что в большинстве случаев после подтверждения информации выплаты возобновляются, поэтому главное не игнорировать требования и своевременно реагировать на запросы Пенсионного фонда.

Напомним, жительница Днепропетровщины чуть не потеряла пенсию из-за ошибки в одной букве. Она обратилась в суд.