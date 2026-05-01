В мае пенсионеры получат надбавку: кто в списках и какие суммы

В мае некоторые украинцы пожилого возраста могут рассчитывать на индивидуальные повышения — надбавки к пенсиям. Для получения этих денег пенсионерам нужно удовлетворять определенным критериям.

Некоторые пенсионеры получают доплаты

В Украине для пенсионеров, которым исполнилось 70, 75 и 80 лет, и чья пенсия не превышает 10340 грн, предусмотрены надбавки за возраст.

Согласно информации Пенсионного фонда, в Украине помимо индексации пенсий производится также перерасчет выплат определенным категориям пенсионеров.

Согласно Закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», размер доплаты составляет:

  • от 70 лет — 300 грн

  • от 75 лет — 456 грн

  • от 80 лет — 570 грн

Следует отметить, что в первый месяц надбавка может быть неполной, поскольку рассчитывается по количеству дней, в течение которых пенсионеру было соответствующее количество лет.

Ранее сообщалось, что в мае 2026 года некоторые пенсионеры могут временно остаться без выплат из-за проверки их данных. Речь идет не об отмене пенсий, а о возможной приостановке на время уточнения информации.

