В магазинах рекордные цены на подсолнечное масло: почему украинский продукт за рубежом вдвое дешевле

В Украине масло стоит около 70 грн.

На полках украинских магазинов рекодни цены на отечественную подсолнечное масло: 60-70 грн за 800-900 милитрив. Впрочем, на полках европейских супермаркетов украинское масло стоит вдвое дешевле.

Почему у нас продают украинское масло вдвое дороже, чем за рубежом, рассказали в сюжете Сніданку з +1.

"Очень жаль, что подсолнечное масло украинского производителя, мне выгоднее привезти из Чехии, чем купить в Украине", — так на своей странице в Facebook написал Михаил Король. Мужчина ехал с заработков в Чехии, где и решил купить в супермаркете масло. "Цена такого масла на чешских полках — 35 гривен за литр. Несмотря на то, что две границы она пересекла, она в два раза дешевле, чем в Украине", — говорит он.

В украинских супермаркетах картина не очень утешительная: 71 грн, 76 грн. Дешевая — более 43 грн, но это 500 миллилитров. Экономист Олег Пендзин объясняет, что ситуация с маслом в Украине уникальна: если во всем мире цена упала почти на 10%, то в Украине масло только дорожает. "За год масло выросла на 89%. С начала года — на 59%, а за последний месяц на 3.8%, то есть не было ни одного месяца, когда оно падало в цене, а в мире упало", — пояснил он.

Дело в том, что на украинском рынке всего несколько крупных производителей, а потому и спекулировать ценами просто. "Потребителей не имеет выбирать из чего: есть дорогое оливковое, а есть подсолнечное. А весь мир предлагает еще и другие виды масел", — подчеркнул эксперт.

Подсолнечное масло в Украине стоит дороже, чем в Европе: что будет с ценами дальше

Зато в Европу наши производители вынуждены продавать масло уже по реальным ценам. "Если они там поставит цену не 28-29 крон, а поставят 50 чешских крон, то он с тем товаром останется. Никто в него не возьмет тот товар", — говорит Олег Пендзин.

Сейчас прогнозы для украинских потребителей не утешительны: если государство не вмешается, то украинцам вдальнейшем продавать отечественное масло вдвое дороже, чем иностранцам.

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