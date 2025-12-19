В марте 2026 года пенсии увеличатся: кто будет получать больше

Пенсии возрастут / © ТСН.ua

Кабмин принял решение об очередной индексации пенсий, которая охватит большинство украинских пенсионеров. Повышение запланировано на 1 марта 2026 года, а размер выплат будет увеличен в среднем на 11,5%.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

Однако окончательный размер индексации станет известен только в феврале 2026 года, когда появятся статистические данные.

Предварительно средний размер пенсии после индексации составит около 6 345 гривен, в то время как сейчас он равен 5 789 гривен. Минимальное повышение составит 100 гривен, а максимальное — 1 500 гривен.

Перерасчет коснется пенсий, назначенных по законам Украины об общеобязательном государственном пенсионном страховании, государственной службе, научной деятельности, а также военных и пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Отдельно повысят минимальные выплаты для участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны.

Ранее сообщалось, что в 2026 году некоторые украинские пенсионеры могут столкнуться с ограничением размера ежемесячных выплат. Это касается только тех, чья пенсия превышает установленный законом максимальный лимит.