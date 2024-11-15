В месяц по 4500 грн: украинцам готовят новую соцпомощь

Получить "базовую социальную помощь" смогут уязвимые категории украинцев.
Некоторые категории украинцев, в том числе и пенсионеры, могут получить "базовую социальную помощь", размер которой варьируется в зависимости от того, к какой группе принадлежит человек.
Об этом говорится в постановлении Кабмина.
"Целью новой инициативы является предоставление дополнительной финансовой поддержки тем, кто в ней больше всего нуждается в условиях экономических вызовов", — говорится в материале.
Согласно проекту постановления, дополнительные выплаты будут доступны следующим категориям граждан:
- малообеспеченные семьи
- многодетные семьи
- одинокие матери
- внутренне перемещенные лица (переселенцы)
- лица с инвалидностью
- семьи, получающие временную помощь детям, родители которых не платят алименты или их местонахождение неизвестно
- граждане, не имеющие права на пенсию
Распределение помощи будет происходить по следующему принципу:
- 100% базовой величины (4 500 грн) будет предоставлен первому члену семьи, который является уполномоченным получателем
- 70% от базовой величины будет выплачиваться каждому следующему члену семьи
Напомним, во время войны украинцы могут получить разные виды финансовой помощи. ТСН.ua подготовил список всех денежных выплат.
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