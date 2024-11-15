В месяц по 4500 грн: украинцам готовят новую соцпомощь

Некоторые категории украинцев, в том числе и пенсионеры, могут получить "базовую социальную помощь", размер которой варьируется в зависимости от того, к какой группе принадлежит человек.

Об этом говорится в постановлении Кабмина.

"Целью новой инициативы является предоставление дополнительной финансовой поддержки тем, кто в ней больше всего нуждается в условиях экономических вызовов", — говорится в материале.

Согласно проекту постановления, дополнительные выплаты будут доступны следующим категориям граждан:

малообеспеченные семьи

многодетные семьи

одинокие матери

внутренне перемещенные лица (переселенцы)

лица с инвалидностью

семьи, получающие временную помощь детям, родители которых не платят алименты или их местонахождение неизвестно

граждане, не имеющие права на пенсию

Распределение помощи будет происходить по следующему принципу:

100% базовой величины (4 500 грн) будет предоставлен первому члену семьи, который является уполномоченным получателем

70% от базовой величины будет выплачиваться каждому следующему члену семьи

Напомним, во время войны украинцы могут получить разные виды финансовой помощи. ТСН.ua подготовил список всех денежных выплат.

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