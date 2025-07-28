В Metinvest Digital рассказали, какие решения ИИ больше всего помогут в автоматизации бизнеса

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На предприятиях Группы Метинвест ШИ используются для автоматизации бизнес-процессов, контроля качества продукции и в сфере охраны труда. При этом некоторые реализуемые решения можно применить не только в промышленности, поэтому Metinvest Digital делится своей экспертизой с другими компаниями на внешнем рынке.

«Внедрив ИИ в металлургии, мы проанализировали, что можем предложить рынку. В этом году мы начали сотрудничать с другими крупными бизнесами, в частности, с лидерами рынков фармакологии, агросектора, ритейла и даже производства мебели», – рассказал руководитель R&D-центра Metinvest Digital Максим Баланюк во время тренинга для специалистов Фонда Рината Ахметова.

По его словам, для бизнеса наиболее полезны решения на основе MyOCR (Интеллектуальная система обработки документов), SPAIS (Единое решение для систем компьютерного зрения) и корпоративные переводчики.

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Также интерес представляет интеллектуальная система поддержки AI Service Desk, которая автоматизирует обработку обращений пользователей - в частности, функции перевода и изменения формата потенциально могут упростить процесс обработки информации.

Как известно, Метинвест Рината Ахметова внедряет инструменты искусственного интеллекта для автоматизации процессов и контроля качества продукции на производстве. Один из реализуемых продуктов — решение на основе компьютерного зрения для контроля качества полуфабрикатов в реальном времени, которое стало для компании настоящим прорывом.

R&D-центр Metinvest Digital разрабатывает решения в сфере RPA (Robotic Process Automation), которые позволяют автоматизировать повторяющиеся и рутинные операции с помощью программных роботов. Эти работы имитируют действия человека, взаимодействуя с цифровыми системами и приложениями – ERP, CRM, базами данных и веб-приложениями – без необходимости менять существующую инфраструктуру.