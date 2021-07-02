В Минагрополитики прогнозируют ежегодный рост стоимости земли: как будет меняться цена участка

В Минагрополитики прогнозируют ежегодный рост стоимости земли: как будет меняться цена участка

Всего в Украине около 42,7 миллиона гектаров земли сельскохозяйственного назначения.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко заявил, что цена на земельные участки сельскохозяйственного назначения ежегодно будет расти на 7-10%.

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Об этом он заявил 2 июля в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.

"Что касается роста стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения. По нашим оценкам, рост будет около 7-10% ежегодно, поскольку украинская земля недооцененная, но есть рыночные факторы, влияющие на рост цены... Мы убеждены, что цена будет постоянно расти", — сказал министр.

Стоит отметить, что сейчас, по словам министра, Госгеокадастр установил минимальную стоимость одного гектара украинской земли на уровне 27,5 тыс. грн. Однако, говорит Лещенко, данные аналитического исследования подтверждают, что на сегодняшний день стоимость одного гектара составляет около 50 тыс. гривен.

Напомним, с 1 июля в Украине прекратил действие мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, который действовал с 2002 года, и открылся рынок земли. Отныне украинцы могут свободно покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения.

В течение последних двух лет Верховная Рада приняла ряд законов, которые установили новые правила и ограничения для всех его участников — владельцев и арендаторов земли, потенциальных покупателей, предприятий аграрного сектора. Объяснение, как купить и как продать землю сельскохозяйственного назначения, читайте в нашем материале.

Стартовые цены на покупку украинской земли

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