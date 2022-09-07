В Минагрополитики прогнозируют падение цен на гречку: когда наконец-то ждать подешевления

В настоящее время аграрии уже собрали 20 тысяч тонн гречневой крупы.
С октября в Украине снизятся цены на гречку.
Об этом в эфире телемарафона 7 сентября заявил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.
"У нас с началом войны вышел разрыв цепей поставки гречки, поскольку мы ее частично импортировали из Казахстана. Но украинские аграрии отреагировали на эту ситуацию и существенно увеличили посевные площади. Поэтому мы ожидаем в 1,5 раза больший сбор гречки в этом году", — отметил он и добавил, что общий объем урожая гречки ожидается на уровне 140 тысяч тонн при потреблении на внутреннем рынке 100-110 тысяч тонн в год.
Высоцкий подчеркнул, что за сентябрь сбор греки будет завершен, а с октября она станет доступной потребителю.
"За сентябрь сбор гречихи завершится. И в октябре она может быть обработана и доступна украинскому потребителю. Поэтому мы ожидаем, что с октября, с четвертого квартала, цены снизятся, поскольку нашого внутреннего производства с запасом достаточно, чтобы обеспечивать весь год украинцев гречкой и даже сформировать необходимый переходный резерв", – подчеркнул замминистра.
Напомним, что инфляция в Украине выросла до 22,2% по сравнению с периодом с января по август прошлого года. Больше всего цены выросли на транспорт — 24,8%. На продукты цены выросли на 21%, на образовательные услуги – на 16%, на алкоголь и табачные изделия – на 14%.
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