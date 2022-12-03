В Минэкономики посчитали реальное количество безработных в Украине

Фактическое количество безработных в Украине составляет 2,6 млн человек, тогда как на учете Государственной службы занятости состоит только 215 тысяч безработных. В следующем году прогнозируют, что количество фактических безработных вырастет до 2,8 млн человек.

Об этом сообщили в Минэкономики.

По словам заместителя министра экономики Татьяны Бережной, в настоящее время в Государственной службе занятости есть 27 тысяч вакансий (в прошлом году на эту дату их было 61 тысяча), то есть на одно рабочее место претендуют восемь официально зарегистрированных безработных.

"Если говорить о фактической безработице, то к концу 2022 года мы имеем 2,6 млн безработных, а в 2023 году мы прогнозируем чуть более 2,8 млн безработных лиц", – сказала она.

Что говорят в НБУ

Из-за войны уровень безработицы в Украине достиг рекордных 35%, сообщает Национальный банк Украины. Впрочем, миграция украинцев за границу и мобилизация сдержали рост безработицы. Без этих факторов ситуация была бы хуже, говорят в НБУ.

"До конца года уровень безработицы сократится с пиковых значений во ІІ квартале 2022 года благодаря восстановлению экономики и увеличению спроса на рабочую силу. Впрочем, как и в других странах (например, бывшей Югославии), даже после окончания активных боевых действий, безработица будет снижаться медленно и будет оставаться на высших уровнях, чем раньше, из-за долгосрочных последствий войны", – прогнозирует Нацбанк.

В целом, говорят в НБУ, номинальные зарплаты в 2022 году сократятся на 12%, а в реальном измерении – на 27%.

Напомним, в Украине безработных будут привлекаться в "Армию восстановления". Люди смогут выполнять общественно полезные работы, которые носят оборонный характер. Платить за это минимальную зарплату — 6 700 грн.

Безработица в Украине: за какие деньги жить украинцам

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